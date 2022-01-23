ФОТО | Мировые подиумы захватывают бабочки? Таллиннский стилист объясняет, что означает новый тренд

Не так давно экспертами моды были замечены бабочки. А точнее, они были замечены осенью прошлого года, когда на мировых подиумах показали коллекции на сезон весна-лето 2022.

У Chanel и Alberto Ferretti огромные крылья бабочек покрывают всю ткань платьев, аксессуары в виде бабочек или с бабочками дополняют образы Yuhan Wang и Lanvin, множество ярких насекомых ”порхает” и у других дизайнеров. Но дальше всех пошли, наверное, Blumarine, у них в коллекции просто нашествие бабочек.

На осенней Таллинской Неделе Моды бабочки залетели в коллекцию Дианы Арно. Но надо заметить, что, в основном, у нас летние коллекции показывают весной, так что возможно, скоро бабочек и в Таллине будет больше.

Я, лично, ничего против не имею. Отношусь к бабочкам с особым трепетом, чего не скажу о столь популярных недавно жуках.

Помню, ко мне в магазин зашла покупательница, увидела платье из ткани с бабочками, и спросила: ”А что означают бабочки?” Я задумалась…

Бабочка — символ возрождения и преображения. Это нежное существо проходит нелегкий путь, будучи сначала грустной гусеницей, потом неподвижной куколкой, и, наконец, является миру во всем блеске своего красочного убранства. И нет такого человека, который не проводил бы взглядом яркую бабочку, порхающую с цветка на цветок.

Преображение и возрождение — это как раз то, что нам сейчас нужно. И если вы такие же любители бабочек, как и я, у вас достаточно времени, чтобы подготовиться к новому летнему сезону.









Известный эстонский дизайнер и модельер Диана Денисова создает не только одежду. Несколько лет назад она придумала и начала проводить в Таллинне серию образовательных модных мероприятий "Стильное заявление" для женщин 45+. Теперь Диана ведет на RusDelfi свой одноименный блог о моде и стиле. Все записи блога "Стильное заявление" можно прочитать ЗДЕСЬ. Еще больше стильных советов и интересных комплектов — в блоге Дианы Денисовой в Инстаграм.

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