Специалист по правильному питанию рассказал о самом коварном заблуждении при похудении

"Спортом занимаюсь, поэтому могу себе позволить это съесть" — в этой фразе, которую говорит или думает большинство, кроется огромная ловушка.

Я сам раньше так считал, и что хуже — делал. В результате — что? Правильно, жирел. Хотя ожидал противоположного.

Помню, покатался на кайте 2 часа. Часы меня поздравили "Ты сжег 600 ккал!"

"Ай, какой я молодец!", — подумал я. И поехал в Circle K поесть. Я ж спортом занимался, устал… Надо восполнить затраты энергии. Вот и беру себе любимый хот-дог.

Хотя чего это я? Я же 2 часа занимался тяжелым спортом! Возьму двойной хот-дог! Да и со всеми соусами! Я же могу себе позволить.

Конечно же могу. Да я вообще все могу. Только законы термодинамики и сохранения энергии от этого никак не изменятся. Давайте посчитаем!

Расход

Часы пишут, что было потрачено 600 ккал. Но на деле — завышают. Фактически было около 350-400 ккал.

Приход

Двойной хот-дог с кабаносом и всеми соусами — 641 ккал. Плюс еще бутылочка Sprite (0.5л) +210 ккал.

Итого бухгалтерия насчитала:

641+210-400 = 410 ккал в плюсе.

И если мы не израсходуем эту энергию, то тело неминуемо запасет ее в виде жира в адипоцитах. В приведенном примере — примерно 49.6 г.

Почему именно столько? Такой вывод я делаю, опираясь на исследования. Об этом я на своем курсе по похудению рассказываю подробно.

И вот идем мы в зал, на кардио, на пробежку, за шахматный стол, на рыбалку или вертимся на шесте (тут уж у всех свои предпочтения). Думаем, что расходуем много, и поэтому "можем себе позволить" наесться до состояния нашпигованного яблоками поросенка.

Конечно можем! Только со временем вместо твердого рельефа на теле будут мягкие складочки. Нет более чудовищной ошибки, чем эта.

Посмотри на картинки, и увидишь, сколько на самом деле мы можем себе позволить. Расход посчитан на примере моего тела.

Вот смотрю на соседей-финнов. Они повально тренируются в залах: очень много сильных тяжелых атлетов. Приседы делают с горой железа. Но всё равно выглядят так, как будто у них есть лишний вес!