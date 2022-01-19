19.01.2022, 16:30
ВИДЕО | Эстонские спасатели пришли на помощь застрявшему в заборе Бэмби
ФОТО: screenshot Facebook
В Виймси в заборе застрял детеныш косули, спасателям удалось его спасти.
В понедельник спасательный департамент получил необычный вызов. В Виймcи в заборе застрял детёныш косули. Малыш был сильно напуган, сначала не подпускал к себе спасателей и сильно кричал. Однако им все же удалось помочь маленькому Бэмби.
Спасательный департамент в своем Facebook написал: ”Бэмби из Виймси вчера застрял в заборе. Наши спасатели приехали на место и помогли ему выбраться, ведь нужно помогать тем, кто слабее нас, особенно если это животные!”
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