КАРТА | Украинская разведка: Россия почти завершила сосредоточение войск у границы

”Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении ― более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность личного состава составляет более 127 тысяч военнослужащих”, ― цитирует телеканал данные украинской разведки.

В Украине назвали ситуацию сложной, отметив, что Россия ”пытается расколоть и ослабить Европейский союз и НАТО”, а также ограничить возможности США ”по обеспечению безопасности на европейском континенте”.

По данным военной разведки Украины, Россия ”на постоянной основе” перебросила к своей западной границе войска из центральных и восточных районов страны. В конце декабря и в январе Россия перебрасывала к границе ”запасы боеприпасов, полевые госпитали и службы безопасности”, что, по мнению Украины, ”подтверждает подготовку к наступательным операциям”.

По данным Минобороны, Россия поддерживает более 35 тысяч сепаратистов на востоке Украины, где базируется также около 3 тысяч российских военных, сообщает "Дождь".

В Украине также сообщили, что Россия усилила разведывательную деятельность, развернув около границы дополнительные подразделения спутниковой и радиосвязи, а число разведывательных полетов увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

По оценке украинских военных, вблизи границ страны находится 36 пусковых установок ”Искандер”, которые могут поражать цели на расстоянии 500-700 километров, в том числе Киев. В Минобороны не исключили, что Россия может использовать ракеты средней дальности для уничтожения ”жизненно важных объектов”.

Также разведка предупредила о возникновении новой потенциальной линии фронта вдоль северной границы Украины с Беларусью. ”Территория Беларуси должна рассматриваться как полноценный театр военных действий, который Россия может использовать для расширения агрессии против Украины”, — говорится в документе украинской военной разведки.