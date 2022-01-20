КАРТА | Украинская разведка: Россия почти завершила сосредоточение войск у границы(35)
Украинская разведка предупреждает, что Россия ”почти завершила” сосредоточение войск, которые могут быть использованы для нападения на Украину. Об этом сообщает CNN.
”Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении ― более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность личного состава составляет более 127 тысяч военнослужащих”, ― цитирует телеканал данные украинской разведки.
В Украине назвали ситуацию сложной, отметив, что Россия ”пытается расколоть и ослабить Европейский союз и НАТО”, а также ограничить возможности США ”по обеспечению безопасности на европейском континенте”.
По данным военной разведки Украины, Россия ”на постоянной основе” перебросила к своей западной границе войска из центральных и восточных районов страны. В конце декабря и в январе Россия перебрасывала к границе ”запасы боеприпасов, полевые госпитали и службы безопасности”, что, по мнению Украины, ”подтверждает подготовку к наступательным операциям”.
По данным Минобороны, Россия поддерживает более 35 тысяч сепаратистов на востоке Украины, где базируется также около 3 тысяч российских военных, сообщает "Дождь".
В Украине также сообщили, что Россия усилила разведывательную деятельность, развернув около границы дополнительные подразделения спутниковой и радиосвязи, а число разведывательных полетов увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.
По оценке украинских военных, вблизи границ страны находится 36 пусковых установок ”Искандер”, которые могут поражать цели на расстоянии 500-700 километров, в том числе Киев. В Минобороны не исключили, что Россия может использовать ракеты средней дальности для уничтожения ”жизненно важных объектов”.
Также разведка предупредила о возникновении новой потенциальной линии фронта вдоль северной границы Украины с Беларусью. ”Территория Беларуси должна рассматриваться как полноценный театр военных действий, который Россия может использовать для расширения агрессии против Украины”, — говорится в документе украинской военной разведки.
Эти опасения разделяют в Госдепартаменте. Накануне Минобороны Беларуси объявило о проведении в феврале совместных с Россией военных учений и о прибытии в республику российских подразделений.
В США считают, что Россия может использовать размещение своих войск в Беларуси ”под видом совместных военных учений, чтобы потенциально атаковать Украину с севера”. Представитель Госдепартамента не исключил, что вторжение России в Украину может произойти ”в любой момент” в течение следующего месяца или двух.
Западные СМИ и военные аналитики с осени прошлого года сообщали о наращивании российских войск у границ Украины и о возможном вторжении в страну в начале 2022 года. В России отрицают эти планы и говорят о провокационных действиях украинских властей на востоке Украины.
В середине января в Белом доме, Пентагоне и военной разведке Украины заявили, что Россия планирует сфабриковать повод для вторжения в Украину. По данным CNN, речь идет об операции ”под чужим флагом” на востоке страны.