Суд в Киеве избрал меру пресечения Порошенко. Его не арестовали, а обязали явиться по первому требованию

Уголовное дело о госизмене против Петра Порошенко было возбуждено в прошлом году. По версии обвинения, экс-президент в очень суровую для Украины зиму 2014-2015 годов настоял на том, чтобы разорвать контракт о поставке угля с ЮАР и заключить новый — на поставки из самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Формально договор заключили с предприятиями с киевским адресом. Но, настаивает обвинение, наличные деньги за уголь шли лидерам сепаратистов и, таким образом, Порошенко участвовал в финансировании "террористических организаций".

Адвокаты Порошенко и сам он обвинение категорически отрицают. По их словам, президент лишь дал поручение наладить поставки угля и не вникал в детали.

Кроме того, контракт дал шахтерам работу — и они не присоединились к вооруженным "ополченцам". Наконец, во всей этой схеме адвокаты не видят самого факта преступления по инкриминируемой Порошенко статье — он действовал во благо своей страны, а не во вред.

Порошенко же настаивает на том, что его преследование — политическое, и его организовал действующий президент Владимир Зеленский, чтобы не проиграть выборы в 2024 году.

Согласно последним опросам, в первом туре Порошенко уступил бы Зеленскому — примерно 16% голосов против 24%. Но во втором туре опросы дают минимальное преимущество уже Порошенко.

Петр Порошенко покинул Украину в декабре, не дав вручить себе повестки и вернулся из Варшавы 17 января — обычным рейсом бюджетной авиакомпании Wizz Air в сопровождении соратников и журналистов.

Корреспондент Би-би-си, который летел вместе с экс-президентом, говорит, что он был очень приветлив, с ним делали селфи, в пути он дал несколько коротких интервью для украинских СМИ.

На погранконтроле в аэропорту "Жуляны" у Порошенко забрали паспорт, однако минут через десять разрешили ему выйти в город — вопреки опасениям соратников, что его могут задержать в зоне прилета.