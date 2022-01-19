5 простых шагов, которые помогут вам достичь целей в карьере
О том, как грамотно выстраивать свою карьеру и добиваться заветных целей, расскажет руководитель карьерного центра школы бизнеcа MOST Марина Миронова.
Есть старая-добрая китайская мудрость: путь в тысячу километров начинается с первого шага. Если вы только получили новую профессию –– работа мечты может казаться просто заоблачно далекой. Но ее вполне можно получить, если у вас есть четкий, пошаговый план действий. В этой статье я расскажу, как добраться из точки А в точку Б и добиться карьерных целей.
Карьерные консультации — основная часть моей работы. На них мы с вместе с выпускниками строим карты их роста. Это почти как GPS навигатор, с которым не так страшно идти по незнакомой местности и можно подготовится к возможным препятствиям на пути. Такой маршрут к желаемой цели складывается из нескольких этапов. Попробуйте составить свой.
Шаг №1. Определите точку А и точку Б
С точкой А обычно сложностей не возникает. Это место, в котором вы находитесь сейчас, ваша исходная позиция. Например, вы только что закончили курсы, ушли со своей прошлой работы или работаете, но хотите поменять сферу.
А с точкой Б всё немного труднее. По моему опыту, люди не всегда понимают, к чему именно они хотят прийти. Чтобы определиться, задайте себе один вопрос:
О чем вы мечтаете? Может быть вы хотите работать на себя, возглавить собственное рекламное агентство или работать в стабильном месте и расти как специалист? В зависимости от этого, можно выделить три формата работы:
Найм. У вас четкий рабочий график, стабильный объем работы и контроль со стороны. Есть возможность глубоко погружаться в задачи.
Фриланс. Вы сами организуете свой рабочий день, ищете проекты и управляете процессами. Можно работать сколько хочется и где хочется.
Свое агентство или проект. Нанимаете команду и делегируете обязанности, ведете большие проекты, берете на себя ответственность.
Очень важно услышать себя и понять, чего вам хочется на самом деле. Однажды ко мне на консультацию пришла студентка, которая только что отучилась на SMM-специалиста. Во время учебы она поняла, что не хочет помогать с продвижением другим бизнесам и не знала, что делать дальше. Мы начали думать над точкой Б и выяснили, что на самом деле девушка хочет развивать собственный проект. Я рассказала, с чего можно начать, как получить дотации, составить бизнес-план. Теперь она исполняет свою мечту.
Шаг №2. Определите свои сильные стороны
Сильные стороны –– это ваши навыки и личные качества. То, что у вас хорошо получается, заряжает и дает энергию. Их важно нащупать сразу, чтобы понять, насколько хорошо вы будете себя чувствовать в той или иной работе. Например, чтобы рулить собственным бизнесом, очень пригодятся лидерские качества, а для фрилансеров очень важна ответственность и дисциплина.
После этого, составьте список ваших профессиональных навыков. Какие языки вы знаете, с какими инструментами умеете работать. Вполне возможно, что для достижения цели какие-то навыки вам придётся усилить. Также вы можете сузить специализацию, чтобы заниматься тем, что больше всего интересно. К примеру, можно выучиться на интернет-маркетолога, но в процессе обучения понять, что вам больше всего по душе писать тексты или создавать лендинги.
Теперь можно измерить каждый навык по 10 балльной шкале, а чтобы это было более объективно, пройти тестирование в карьерном центре.
Шаг №3. Поставьте цель
Когда вы разобрались с сильными сторонами, нужно правильно сформулировать цель.
Небольшой лайфхак — чтобы это сделать, используйте систему SMART. Идеально, если ваша цель:
S — Specific: Конкретная. Спросите себя, какого результата вы хотите добиться?
M — Measurable: Измеримая. Как вы поймете, что цель достигнута?
A — Achievable: Достижимая. Хватит ли ваших навыков/ресурсов/времени для её достижения? Если поставите слишком глобальную цель, может не хватить мотивации, чтобы до неё добраться.
R —Relevant: Значимая. Зачем вам нужна эта работа или проект, какие бонусы вы получите? Цель должна иметь значение именно для вас. Не для родных или окружающих.
T— Time bound: Сколько времени вы выделяете на достижение цели? Лучший способ поднять мотивацию — поставить себе дедлайн.
Если ставить цель по такой системе, она может выглядеть так:
Получить должность интернет-маркетолога в компании N c зарплатой 1500 € к ноябрю 2022 года.
Или так:
Перейти на фриланс и найти три проекта по SMM в течение двух месяцев.
Шаг №4. Подготовьте резюме и портфолио
Неважно, какой путь вы выбрали — найм, фриланс или собственный бизнес. В любом вам нужно уметь презентовать себя. В предыдущих статьях я уже рассказывала о том, каких ошибок стоит избегать в резюме и как составить классное портфолио. Так что если вы не знаете, как подступиться к этим задачам, воспользуйтесь советами.
Шаг №5. Составьте план действий
И, наконец, последний этап подготовки к бою. Создайте google документ или возьмите обычный блокнот и подробно распишите задачи, которые вам нужно решить, чтобы достичь желаемого. Давайте возьмём цель ”Перейти на фриланс и найти три проекта по SMM в течение двух месяцев” и попробуем составить для неё план.
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