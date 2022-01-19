5 простых шагов, которые помогут вам достичь целей в карьере

Есть старая-добрая китайская мудрость: путь в тысячу километров начинается с первого шага. Если вы только получили новую профессию –– работа мечты может казаться просто заоблачно далекой. Но ее вполне можно получить, если у вас есть четкий, пошаговый план действий. В этой статье я расскажу, как добраться из точки А в точку Б и добиться карьерных целей.

Карьерные консультации — основная часть моей работы. На них мы с вместе с выпускниками строим карты их роста. Это почти как GPS навигатор, с которым не так страшно идти по незнакомой местности и можно подготовится к возможным препятствиям на пути. Такой маршрут к желаемой цели складывается из нескольких этапов. Попробуйте составить свой.

Шаг №1. Определите точку А и точку Б

С точкой А обычно сложностей не возникает. Это место, в котором вы находитесь сейчас, ваша исходная позиция. Например, вы только что закончили курсы, ушли со своей прошлой работы или работаете, но хотите поменять сферу.

А с точкой Б всё немного труднее. По моему опыту, люди не всегда понимают, к чему именно они хотят прийти. Чтобы определиться, задайте себе один вопрос:

О чем вы мечтаете? Может быть вы хотите работать на себя, возглавить собственное рекламное агентство или работать в стабильном месте и расти как специалист? В зависимости от этого, можно выделить три формата работы:

Найм. У вас четкий рабочий график, стабильный объем работы и контроль со стороны. Есть возможность глубоко погружаться в задачи.

Фриланс. Вы сами организуете свой рабочий день, ищете проекты и управляете процессами. Можно работать сколько хочется и где хочется.

Свое агентство или проект. Нанимаете команду и делегируете обязанности, ведете большие проекты, берете на себя ответственность.