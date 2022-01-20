Более 9000 елей привезли из государственного леса во время праздников

”Мы рады, что практика самостоятельного похода в лес за елкой нашла много последователей — ведь очень здорово вместе сходить перед праздниками в лес, поискать подходящее дерево и приятно провести время во время похода”, — сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп.

В этом году RMK отвез 106 елок 14 больницам по всей Эстонии, чтобы подарить радость Рождества славным врачам и медсестрам, для которых этот год был особенно трудным. ”Подаренными елями мы также хотели создать немного праздничного настроения для людей, которые должны были оставаться в больнице во время праздников и не могли провести это время дома”, — добавил Сепп.

Продажа рождественских елок не является для RMK методом заработка, это лишь один из поводов пригласить людей в зимний лес и внести свой вклад в сохранение доброй традиции приносить домой красивую рождественскую елку. Поэтому RMK уже с 2008 года предлагает возможность за небольшую плату привезти ель из государственного леса.

Из 9290 елок, приобретенных в этом году, 7260 были оплачены мобильным платежом, а остальные — по счету или банковским переводом. В основном люди покупают 1–2-метровые ели.

”Пару раз у RMK также спрашивали, можно ли вместо ели взять сосну”, — вспоминает Сепп. ”Это разрешено, главное — чтобы дерево было взято на месте, где у него нет надежды вырасти большим, например, на краю канавы, обочине дороги или под линией электропередачи”.

Найти ель каждый год помогает мобильное приложение RMK Loodusega koos и онлайн-карта на сайте, на которой указано местонахождение человека, ищущего рождественскую елку, и ближайшие места, где ее можно срубить.

Обзор купленных елок по всей Эстонии в 2008-2021 годы:

2008 год — 5200

2009 год — 5000

2010 год — 4600

2011 год — 7000

2012 год — 7600

2013 год — 8700

2014 год — 9600

2015 год — 9800

2016 год — 11 500

2017 год — 10 100

2018 год — 9700

2019 год — 9700

2020 год — 10 577

2021 год — 9290

Итого: 118 367