США опасаются размещения ядерных сил России в Беларуси

Переброска российских военных в Беларусь для совместных учений "Союзная решимость — 2022" на фоне напряженности в регионе заставляет опасаться, что эти силы "потенциально" могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину. Об этом во вторник, 18 января, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности.

"Время (проведения маневров — Ред.) обращает на себя внимание и, конечно, с этим связаны опасения, что Россия может стремиться разместить войска в Беларуси под видом совместных военных учений — для потенциального нападения на Украину", — сказал чиновник.

Маневры дадут РФ более широкие возможности и пути для осуществления подобной атаки, отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Госдеп: Россия может разместить свои ядерные силы в Беларуси

По оценкам Вашингтона, численность российских военных, перебрасываемых в Беларусь, "выходит за рамки того, что мы ожидаем в рамках обычных учений", и может предвосхищать постоянное российское военное присутствие там с участием как обычных, так и ядерных сил, добавил американский чиновник.

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что поправки в конституцию Беларуси, которые могут быть одобрены в ходе референдума в феврале, могут открыть дверь для постоянного базирования сил РФ этой стране, подчеркнули в Госдепе. "Этот проект конституционных изменений может указывать на то, что Беларусь планирует разрешить размещение на своей территории как обычных, так и ядерных сил России", — приводит слова представителя Госдепартамента агентство AFP.