В Латвии с 25 января в общественных местах можно носить только медицинские маски или респираторы

Это требование не распространяется на детей в возрасте 7-12 лет: они могут по-прежнему использовать тканевые маски в учебных заведениях и общественном транспорте.

Министерство здравоохранения отмечает, что эффективность медицинских масок выше, чем у масок из любых других материалов — она достигает 90%. Тканевые маски недостаточно задерживают мелкие частицы, в том числе вирусы при вдохе.

Директор Государственной канцелярии, руководитель группы оперативного управления Янис Цитсковскис на заседании правительства сообщил, что малообеспеченным людям будет выдано по 50 масок, которых должно хватить на двухмесячный период.

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