Убийца 77 человек Андерс Брейвик снова просит о досрочном освобождении

Прошение Брейвика о досрочном выходе из тюрьмы рассматривает суд округа Телемарк на выездном заседании в тюрьме Скиен, где экстремист отбывает наказание.

Войдя в зал суда, оборудованный в тюремном спортзале, Брейвик вскинул правую руку. Он держал в руках лист бумаги с крупной надписью "Остановите свой геноцид против наших белых наций!". На груди у него был листок поменьше с такой же надписью. Обращаясь к судье, он назвал себя кандидатом в депутаты норвежского парламента.

Процесс будет длиться максимум четыре дня. В прошлом году генеральная прокуратура Норвегии отказала Брейвику в досрочном освобождении. Представитель прокуратуры Гульда Карлсдоттир перед началом заседания во вторник заявила, что ведомство считает Брейвика по-прежнему опасным, а его освобождение было бы ошибкой.

Если решение суда будет отрицательным, Брейвик через год сможет снова просить об УДО, отметила Карлсдоттир.

Брейвик регулярно подает прошения об условно-досрочном освобождении. На что он при этом рассчитывает, не вполне ясно, поскольку он заявляет, что в тюрьме еще больше радикализировался. Брейвик последовательно использует судебные заседания, о которых, как правило, много пишут СМИ, чтобы распространять ультраправые идеи.

В 2016 году Брейвик пожаловался на негуманные условия содержания, но суд счел его жалобу необоснованной. В 2017-м он подал аналогичную жалобу в Европейский суд по правам человека, но и ЕСПЧ признал условия содержания Брейвика вполне гуманными.

В одной из своих апелляций Брейвик сравнил себя с Нельсоном Манделой, заявив, что перешел от вооруженной борьбы к политической.

Фундаментальное право



По мнению главы Центра изучения экстремизма Университета Осло Торе Бьерго, Брейвик остается радикалом и экстремистом.

"Теперь он называет себя национал-социалистом, и хотя и говорит, что, с его точки зрения, вооруженная стадия конфликта прошла, никак не дистанцируется от совершенного им массового убийства, которое считает абсолютно правильным шагом", — отмечает Бьерго.