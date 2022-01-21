Тренер и капитан сборной Эстонии по футболу сделали свой выбор в голосовании FIFA за лучшего игрока мира
Главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли и капитан национальной команды Константин Васильев поставили на первое место футболиста "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании по выбору лучшего игрока-2021 по версии ФИФА.
Международная федерация футбола обнародовала данные по голосованию, по итогам которого, как сообщалось, лучшим футболистом был признан поляк Роберт Левандовски.
Константин Васильев проголосовал следующим образом: 1) Месси, 2) Левандовски, 3) Жоржиньо. Томас Хэберли проголосовал так: 1) Месси, 2) Канте, 3) Мохамед Салах.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поставил на первое место футболиста "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.
Из-за коронавируса на торжественное мероприятие не были допущены зрители, а само взаимодействие с лауреатами было исключительно виртуальным. Победители в каждой из номинаций были определены путем комбинированного голосования с участием капитанов и главных тренеров всех национальных сборных мира из стран ФИФА, онлайн-голосованием болельщиков, а также голосам группы приглашенных экспертов из СМИ.