Тренер и капитан сборной Эстонии по футболу сделали свой выбор в голосовании FIFA за лучшего игрока мира

Главный тренер сборной Эстонии Томас Хэберли и капитан национальной команды Константин Васильев поставили на первое место футболиста "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионеля Месси в голосовании по выбору лучшего игрока-2021 по версии ФИФА.

Из-за коронавируса на торжественное мероприятие не были допущены зрители, а само взаимодействие с лауреатами было исключительно виртуальным. Победители в каждой из номинаций были определены путем комбинированного голосования с участием капитанов и главных тренеров всех национальных сборных мира из стран ФИФА, онлайн-голосованием болельщиков, а также голосам группы приглашенных экспертов из СМИ.