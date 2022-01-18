ВИДЕО | Назарбаев впервые выступил с обращением после протестов в Казахстане

Назарбаев заявил, что целью беспорядков было ”разрушение целостности страны и устоев государства”. Он призвал беречь независимость Казахстана ”как зеницу ока” и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков.

Также он прокомментировал слухи о своем отъезде из страны и лишении полномочий главы Совбеза Казахстана:

"Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с публикациями в средствах массовой информации, сообщаю, что я в 2019 году передал полномочия президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.

Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти. Он председатель Совета безопасности. В скором времени президент будет избран председателем партии ”Нур Отан”. Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны".

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Нурсултан Назарбаев возглавлял Казахскую ССР, а затем независимый Казахстан с 1990 по 2019 год. После ухода с поста президента он остался во главе Совета безопасности Казахстана, сохранив широкие полномочия.

С начала январских протестов 2022 года Назарбаев не появлялся на публике и не делал публичных заявлений. 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что сместил Назарбаева с поста председателя Совбеза. Появились слухи, что бывший президент и члены его семьи могли покинуть страну. Представитель Назарбаева утверждал, что первый президент остается в Казахстане и добровольно снял с себя полномочия главы Совбеза. По сведениям The Guardian, Назарбаев проводит в Нур-Султане ”ожесточенные переговоры” с Токаевым о перераспределении активов, доходов и природной ренты.

После протестов члены семьи Назарбаева лишились постов в крупных казахстанских компаниях, государственных органах и организациях, связанных с правительством. Старшая дочь первого президента Казахстана — Дарига Назарбаева — до конца января отказалась от посещения пленарных заседании нижней палаты парламента, сославшись на реабилитацию после перенесенного ковида.