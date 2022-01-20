Валерий Карпин: Российские игроки не такие профессиональные, как в Испании

Валерий Карпин рассказал о своей тренерской карьере, о том как он видит тактику и схему, конечно же затронули ключевые вопросы о сборной России. В том числе и болезненное поражение от Хорватии.

Валерий Карпин признался, что ему очень нравится, если его подопечные воплощают его задумки в действительность на поле. Как отметил Карпин, испанских футболистов отличает их дисциплинированностью и профессиональный подход к работе, в отличие от российских футболистов. Иностранцы, которые хотят связать свою жизнь со спортом, понимают все о важности питания. "Они слышат про правильное питание, заполняют анкеты о своем самочувствии с детства". "Для испанских футболистов запомнить пять розыгрышей стандартов — это норма. А для российских футболистов — много, три бы запомнить", — сказал Карпин.

Карпин также рассказал о важности звонка Олега Романцева после отборочного матча чемпионата мира 2022 года против Хорватии (0:1), который помог ему остаться у руля сборной. "Романцев сказал, что нельзя бросать на полпути, что только сейчас я познакомился с футболистами, что теперь я знаю, как они могут реагировать в стрессовой ситуации. Поэтому нельзя бросать, нужно попробовать как минимум стыки", — сказал Карпин.

Карпин отметил, что тренерская профессия в сравнении с 90-ми годами прошлого века изменилась кардинально. Сейчас он должен "водить футболистов по полю за руку" и всё подробно объяснять. В прошлом даже не отрабатывались стандарты.

Снова вспомнил о поражении от Хорватии (0:1), когда команда не смогла получить прямой билет на чемпионат мира. Карпин рассказал, что у команды проблем с физическим состоянием нет: "Мы всё время возвращаемся к психологии. Один игрок после матча в Хорватии сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, и он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться всем составом в своей штрафной. А потом появились силы! То есть появились силы на 82-минуте! Это что?".

Полное интервью можно посмотреть тут.