Российский самолет неожиданно пролетел над финской военной частью. Эксперты: это проверка или разведка(45)
Большой российский грузовой самолет пролетел над Финляндией в субботу вечером. Необычный выбор маршрута вызвал дискуссию в социальных сетях относительно цели полета.
По мнению военных экспертов, опрошенных Yle по телефону, вероятно, это была либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия. Предполагается, что полет связан с напряженной ситуацией в Европе.
В субботу грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, в Белом море поменял направление на немецкий город Лейпциг.
В Финляндии маршрут полета пролегал из Суомуссалми в Турку. Вблизи маршрута располагались воинская часть Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и отдел Разведывательного управления обороны, а также военный аэропорт Холла в Ямся.
Маршрут самолета и детали полета показаны на онлайн-сервисе Flightradar24(siirryt toiseen palveluun). Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.
Эксперт по безопасности в интервью Yle не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута.
– Я не могу назвать ни одного. Это настолько необычный маршрут, — говорит эксперт по безопасности.
Другой военный эксперт согласен с этим. Он на протяжении долгого времени следит за вооруженными силами России.
– Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты.
Обычно полеты из Москвы в Лейпциг проходят южнее стран Балтии.
ВВС не комментируют полет
И эксперт по безопасности, и два военных эксперта, опрошенные Yle, согласились комментировать инцидент только на условиях анонимности, поскольку их должности не позволяют им оценивать его публично. Yle изучил их биографию. Они являются опытными специалистами, но не знакомы со всеми деталями инцидента с грузовым самолетом.
Летевший из России в Германию грузовой самолет Boeing 747-8HVF принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo, которая базируется(siirryt toiseen palveluun) в Москве. Компания утверждает, что является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в России. Офис AirBridgeCargo в Лейпциге не ответил на звонок Yle.
В настоящее время Финляндия не входит в маршрутную сеть компании, но этот же самолет ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа(siirryt toiseen palveluun).
Финский эксперт по безопасности отмечает в интервью Yle, что речь идет об обычном грузовом самолете без антенн и датчиков, которые являются частью оборудования разведывательных самолетов.
Однако если бы оборудование было добавлено для этого рейса, оно было бы обнаружено во время возможного разведывательного полета. По словам эксперта по безопасности, нетипичные полеты в финском небе обычно идентифицируют истребители Hornet.
ВВС Финляндии не сообщили, был ли истребитель использован для идентификации этого самолета.
ВВС не хотят комментировать полет. На запрос Yle об интервью ответили только по электронной почте. Начальник информационного отдела ВВС Йони Малкамяки, заявил, что "ВВС контролируют и охраняют воздушное пространство Финляндии 24 часа в сутки 7 дней в неделю".
Политико-психологическое тестирование или разведка
Эксперт по безопасности, ответивший на вопросы Yle, считает возможным, что полет был совершен в демонстрационных целях.
– Это может быть демонстрация. Россия хотела проделать такой трюк, чтобы у нас, как говорится, встали волосы дыбом, — говорит эксперт.
По словам специалиста, полет также мог быть разведывательным. Реакция Финляндии на инцидент может дать России информацию как об уровне вооружения Финляндии, так и о ее готовности.
По его словам, истребители Hornet при необходимости могут двигаться так низко, что их не смогут обнаружить российские стационарные радары. Но если бы в небе над Финляндией оказался радарный самолет, он был бы обнаружен.
Россия может интересоваться как положением финских авиабаз, так и учениями сухопутных войск, но, в любом случае, самолеты вряд ли обеспечат лучшую разведку, чем та, которую Россия получает со своих спутников.
Другой военный эксперт считает, что сбор разведданных вполне возможен. Однако он отмечает, что политический тест — более вероятное объяснение инциденту.
– На ум в первую очередь приходит политико-психологическое тестирование, а во вторую — использование "мишени" для технической разведки, — говорит он.
Он также напоминает, что подобные странные полеты россияне совершали на коммерческих самолетах и раньше.
В утренней телепрограмме Yle директор Европейского центра передового опыта по противодействию гибридным угрозам (HybridCOE) Юкка Саволайнен также напомнил, что в авторитарных государствах частные компании вынуждены обслуживать требования властей.
– Возможно, это была проверка — какая будет реакция на такое странное изменение маршрута, которое привело к дополнительным расходам в десятки тысяч евро. Возможно, они хотели проверить, успеют ли в Финляндии отреагировать, — говорит Саволайнен.
Он отмечает, что в грузовом самолете могут разместиться в том числе вооруженные войска.
– Это (необычный маршрут полета) свидетельствует об угрозе. Если самолет неожиданно приземлится в финском аэропорту, ситуация быстро станет угрожающей, — говорит Саволайнен.
Россия пытается запутать ситуацию и скрыть свои цели
Однако, по словам эксперта по безопасности, полет можно рассматривать как часть действий России в контексте создания напряженной ситуации в Европе, особенно в Украине.
– Это могла быть попытка запутать общую картину, — говорит он.
Кажущиеся странными отдельные явления, такие как передвижения российских десантных кораблей в Балтийском море, необъяснимые полеты беспилотников над шведскими атомными электростанциями, собственные военные учения России и введенные ею ограничения на полеты, — все это формирует общую картину, которая направлена и на сокрытие реальных целей России.
– Цель России — с помощью всевозможных странных действий попытаться затруднить интерпретацию ситуации, — говорит он.
В Финляндии на необычный маршрут грузового самолета первым обратил внимание блогер Петри Мякеля, который следит за вопросами обороны в Твиттере(siirryt toiseen palveluun).