Российский самолет неожиданно пролетел над финской военной частью. Эксперты: это проверка или разведка

Летевший из России в Германию грузовой самолет Boeing 747 -8HVF принадлежит авиакомпании AirBridgeCargo, которая базируется(siirryt toiseen palveluun) в Москве. Компания утверждает, что является крупнейшим грузовым авиаперевозчиком в России. Офис AirBridgeCargo в Лейпциге не ответил на звонок Yle.

И эксперт по безопасности, и два военных эксперта, опрошенные Yle, согласились комментировать инцидент только на условиях анонимности, поскольку их должности не позволяют им оценивать его публично. Yle изучил их биографию. Они являются опытными специалистами, но не знакомы со всеми деталями инцидента с грузовым самолетом.

Обычно полеты из Москвы в Лейпциг проходят южнее стран Балтии .

– Несомненно, приходит на ум только мысль о том, что тестировали реакцию финских властей на ситуацию, когда запросили маршрут, вдоль которого расположены стратегические объекты.

Другой военный эксперт согласен с этим. Он на протяжении долгого времени следит за вооруженными силами России .

– Я не могу назвать ни одного. Это настолько необычный маршрут, — говорит эксперт по безопасности.

Эксперт по безопасности в интервью Yle не смог найти безобидного объяснения неожиданному изменению маршрута.

Маршрут самолета и детали полета показаны на онлайн-сервисе Flightradar24(siirryt toiseen palveluun). Гражданский самолет получил разрешение на полет и летел над Финляндией на нормальной крейсерской высоте, в среднем составлявшей 8,5 км.

В Финляндии маршрут полета пролегал из Суомуссалми в Турку . Вблизи маршрута располагались воинская часть Ювяскюля в Тиккакоски, где находятся штаб ВВС и отдел Разведывательного управления обороны, а также военный аэропорт Холла в Ямся.

В субботу грузовой самолет, летевший из Москвы в Мурманск, в Белом море поменял направление на немецкий город Лейпциг .

По мнению военных экспертов, опрошенных Yle по телефону, вероятно, это была либо демонстрация силы, либо разведывательная миссия. Предполагается, что полет связан с напряженной ситуацией в Европе.

Большой российский грузовой самолет пролетел над Финляндией в субботу вечером. Необычный выбор маршрута вызвал дискуссию в социальных сетях относительно цели полета.

В настоящее время Финляндия не входит в маршрутную сеть компании, но этот же самолет ранее посещал аэропорт Хельсинки-Вантаа(siirryt toiseen palveluun).

Финский эксперт по безопасности отмечает в интервью Yle, что речь идет об обычном грузовом самолете без антенн и датчиков, которые являются частью оборудования разведывательных самолетов.

Однако если бы оборудование было добавлено для этого рейса, оно было бы обнаружено во время возможного разведывательного полета. По словам эксперта по безопасности, нетипичные полеты в финском небе обычно идентифицируют истребители Hornet.

ВВС Финляндии не сообщили, был ли истребитель использован для идентификации этого самолета.

ВВС не хотят комментировать полет. На запрос Yle об интервью ответили только по электронной почте. Начальник информационного отдела ВВС Йони Малкамяки, заявил, что "ВВС контролируют и охраняют воздушное пространство Финляндии 24 часа в сутки 7 дней в неделю".

Политико-психологическое тестирование или разведка

Эксперт по безопасности, ответивший на вопросы Yle, считает возможным, что полет был совершен в демонстрационных целях.

– Это может быть демонстрация. Россия хотела проделать такой трюк, чтобы у нас, как говорится, встали волосы дыбом, — говорит эксперт.

По словам специалиста, полет также мог быть разведывательным. Реакция Финляндии на инцидент может дать России информацию как об уровне вооружения Финляндии, так и о ее готовности.

По его словам, истребители Hornet при необходимости могут двигаться так низко, что их не смогут обнаружить российские стационарные радары. Но если бы в небе над Финляндией оказался радарный самолет, он был бы обнаружен.

Россия может интересоваться как положением финских авиабаз, так и учениями сухопутных войск, но, в любом случае, самолеты вряд ли обеспечат лучшую разведку, чем та, которую Россия получает со своих спутников.

Другой военный эксперт считает, что сбор разведданных вполне возможен. Однако он отмечает, что политический тест — более вероятное объяснение инциденту.