18.01.2022, 12:04
Скончался легендарный игрок "Реала". У него было целых 6 Кубков европейских чемпионов!
Фото: Scanpix
На 89-м году жизни скончался легендарный футболист ”Реала” Франсиско Хенто. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Умер легендарный игрок ”Реала” Хенто. Он единственный 6-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов
Испанец выступал за мадридский клуб с 1953 по 1971 год. В общей сложности он провел за команду 600 матчей и забил 182 гола.
Хенто является единственным в мире игроком, который шесть раз стал обладателем Кубка европейских чемпионов.
Также в составе ”Реала” он 12 раз выиграл чемпионат Испании, дважды побеждал в Кубке Испании, а в 1960 году победил в Межконтинентальном кубке.
В общей сложности Хенто завоевал с ”Мадридом” 23 трофея, что является клубным рекордом. На этой неделе его догнал по числу титулов Марсело.