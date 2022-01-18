18.01.2022, 16:15
ВИДЕО | Как выглядит настоящая Эстония? Мызный комплекс, мельница и подвесной мост в поселке Кохила
ФОТО: Screenshot YouTube
Блогер RusDelfi Юлиус решил отправиться в эстонскую глубинку. чтобы показать, как живут обычные эстонцы в рабочих поселках.
"Настоящая Эстония — что это такое? Таллинн или провинция? А может, это небольшой эстонский рабочий посёлок на берегу реки Кейла, что на пол пути до Рапла?
Сегодня мы погуляем по Кохила и посмотрим, как выглядит жизнь в этом уголке Эстонии," — пишет автор видео.
Прочитать другие блоги можно ЗДЕСЬ.
Если вы ведете свой блог (или влог) на любую тему в одной из соцсетей и вы хотите больше просмотров и подписчиков — просто заполните ЭТУ ФОРМУ (в ней вы можете дать ссылку на имеющийся блог и кратко описать его). Если у вас еще нет блога, но есть желание его открыть, то тем более welcome.