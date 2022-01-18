ВИДЕО | Как выглядит настоящая Эстония? Мызный комплекс, мельница и подвесной мост в поселке Кохила

"Настоящая Эстония — что это такое? Таллинн или провинция? А может, это небольшой эстонский рабочий посёлок на берегу реки Кейла , что на пол пути до Рапла ?

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