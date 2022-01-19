Устраивал ли Леонардо Ди Каприо свидание, на котором заставил девушку смотреть ”Звездные войны” и бегал со световым мечом?

15 января 2022 года СМИ и сообщества в соцсетях начали распространять историю о том, что якобы бывшая девушка Ди Каприо (”Титаник”), модель Камила Морроне, рассказала о ”худшем свидании в её жизни” с актёром: ”Он арендовал целый кинотеатр и заставлял меня смотреть каждый фильм серии "Звёздные войны", пока сам бегал со своим световым мечом, воображая, что сражается с плохими парнями”.

Так, к 17 января этот сюжет появлялся, например, на сайте ”Пятого канала”, а также на других ресурсах, среди которых Lenta.ru, РИА ”ФАН”, ”Sputnik Армения” и ”Актуальные новости”. А в социальных сетях посты об этом тематическом свидании собирают тысячи лайков и сотни репостов.

Первоисточник данной новости — это Twitter-аккаунт под названием Le Cinéphiles, в описании которого указано, что авторы занимаются сатирой. Однако в эту выдумку поверило так много людей (на момент публикации этого текста у оригинального твита более 300 000 лайков и 30 000 ретвитов), что авторы дополнительно попросили людей смотреть описание их странички.

В основе фейка лежат реальные слова Джоны Хилла (”Волк с Уолл-стрит”) из его интервью с W Magazine. Там актёр рассказал, что во время съёмок фильма ”Не смотрите наверх” Ди Каприо заставил его посмотреть сериал ”Мандалорец”, спин-офф франшизы ”Звёздные войны”, хотя Хилл не любит научно-фантастические произведения.

Кроме того, ранее не было сообщений о расставании Ди Каприо и Морроне, так что их разрыв — это тоже часть шутки.