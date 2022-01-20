ФОТО | Блогеры показали, как в прошлом веке выглядела церковь Нигулисте

Кто из вас любит покататься на катке на улице Харью? Или попить горячий какао с пончиком в соседней кафешке? Думаю, многие. Одна из причин такого притяжения — вид на церковь Нигулисте. И вот церковь закрывается на реставрацию. Это здорово, ведь ремонт — не снос. Сколько раз Нигулисте могла и вовсе исчезнуть без следа? Давайте посчитаем!

Церковь построили немецкие купцы с острова Готланд. Обжившись на новом месте, они решили построить церковь в честь Св. Николая — покровителя купцов, мореплавателей и путешествующих. В конце 13 века строительство уже закончилось.

Впервые опасность исчезновения нависла над Нигулисте в эпоху Реформации. Ночью 14 сентября 1523 года разъяренные горожане после погрома церквей Олевисте, Пюхавайму и Св. Екатерины направились к Нигулисте. По легенде, они не смогли ничего сделать, так как все замки были запаяны свинцом. Люди успокоились, а церковь выжила, став лютеранской.

Спустя 200 лет башня церкви сильно наклонилась, образовав щель шириной в ладонь. Ничего другого не оставалось, как начать укреплять фундамент. От этого башня только выиграла, теперь ее каменная часть в высоту достигала 50 метров. Так башня стала более заметной в силуэте города!

Середина 20 века. Мартовская бомбардировка. Нигулисте стоит в руинах. Мэр города получает распоряжение уничтожить остатки башни. Задание было поручено саперной части. Расчеты показали, что после взрыва башня может рухнуть на жилые дома. Церковь спасена.



На ремонт ушло тридцать долгих лет. Про историю той реставрации можно написать не один пост. Несмотря на все трудности, к 1 мая 1973 церковь вновь открылась, но уже как музей и концертный зал.

Думали все на этом? Прошло меньше 10 лет и в ночь на 13 октября 1982 года в башне при сварке по неосторожности возник пожар. Сильная тяга разожгла пламя — металлические конструкции буквально расплавились и свисали над церковным двором. К счастью, все было восстановлено за 2 года и 30 ноября 1984 музей вновь открыл свои двери.

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