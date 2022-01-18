СМИ: Канада отправила на Украину бойцов спецназа

Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".

Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.

Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.

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