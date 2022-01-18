18.01.2022, 09:30
СМИ: Канада отправила на Украину бойцов спецназа(19)
Foto: Ukrainian Governmental Press Service/Handout via REUTERS
Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники, пишут РИА-Новости.
Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".
Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.
Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.
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