Хоккей
18.01.2022, 07:10

Российская звезда "Миннесоты" отметился дублем, но его команда все равно проиграла

 
Фото: Scanpix

В регулярном чемпионате НХЛ состоялся матч между "Колорадо Эвеланш" И "Миннесотой Уайлд". Форвард "диких" Кирилл Капризов отметился дублем.

В первом периоде "Колорадо" забило две безответных шайбы — отличились Рантанен и Ньюхук. Второй период остался за "Миннесотой", которая смогла отквитать одну шайбу, отличился Кевин Фиала.

В третьем периоде на полную мощь включилась "звезда" клуба из Миннеаполиса — Кирилл Капризов. Сначала на 6 минуте периода он сделал счет 2:2, а под занавес основного времени опять сравнял счет и позволил своей команде попасть в овертайм и набрать очки.

В серии буллитов удача отвернулась от Кирилла — он бил последним и не смог пробить голкипера "Эвеланш" Павла Француоза.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин до сих пор травмирован и участие в матче не принимал.

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