18.01.2022, 08:10
Поляк Роберт Левандовский стал лучшим игроком года по версии FIFA
Фото: Scanpix
Форвард ”Баварии” и сборной Польши Роберт Левандовски высказался после получения приза лучшему игроку года The Best от FIFA.
”Я польщен, горд и счастлив. Хочу поблагодарить партнеров — мы усердно работаем ради трофеев. Эта награда — для всех, кто меня окружает.
Обо всем том, что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и мечтать не смел. Если бы мне еще пару лет назад кто-то об этом сказал, я бы не поверил.
Жаль, Герда Мюллера с нами больше нет. Но без него я бы со всем этим не справился.
Я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы установить еще какой-нибудь рекорд”, — сказал поляк.