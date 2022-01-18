Поляк Роберт Левандовский стал лучшим игроком года по версии FIFA

”Я польщен, горд и счастлив. Хочу поблагодарить партнеров — мы усердно работаем ради трофеев. Эта награда — для всех, кто меня окружает.

Обо всем том, что произошло в прошлом году, о том, что я побью рекорд Бундеслиги по забитым голам, я и мечтать не смел. Если бы мне еще пару лет назад кто-то об этом сказал, я бы не поверил.

Жаль, Герда Мюллера с нами больше нет. Но без него я бы со всем этим не справился.

Я всегда думаю о том, что могу сделать, чтобы установить еще какой-нибудь рекорд”, — сказал поляк.