Криштиану Роналду: ”Хочу играть как можно дольше. Еще минимум 4-5 лет"

”В первую очередь, я хочу поблагодарить всех партнеров по сборной, с которыми я играл в течение этих 20 лет. Мировой рекорд был 109 голов, верно? Теперь я на шесть мячей его улучшил. И я очень горжусь этим.

Я получил специальный приз от FIFA — организации, к которой я отношусь с огромным уважением. Также хочу поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Я горд — здорово быть лучшим бомбардиром в истории.

У меня все еще есть страсть к игре и к забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Я все еще мотивирован, даже когда выхожу на тренировку.

Даже в 37 лет я чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать и хочу продолжать играть. Я надеюсь играть еще 4-5 лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, оно отплатит вам тем же, когда это потребуется”, — сказал Роналду.