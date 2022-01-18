Сборная России по хоккею объявила расширенный состав на Олимпиаду. Есть неожиданности

На сбор вызваны 37 хоккеистов:

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов (”Ак Барс”), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев (”Северсталь”).

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — ”Спартак”), Вячеслав Войнов (”Динамо” М), Александр Елесин (”Локомотив”), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — ”Металлург” Мг), Шакир Мухамадуллин (”Салават Юлаев”), Никита Нестеров (ЦСКА), Даниил Пыленков (СКА), Сергей Телегин (”Трактор”), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — ”Авангард”).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артём Анисимов, Артур Каюмов (оба — ”Локомотив”), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — ”Ак Барс”), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — ”Динамо” М), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — ”Авангард”), Александр Кадейкин (”Салават Юлаев”), Владимир Ткачёв (”Трактор”), Андрей Чибисов (”Металлург” Мг).

После прохождения карантинных мероприятий команда приступит к тренировочному процессу в учебно-тренировочном центре ”Новогорск”.

Неожиданен выбор пяти вратарей (обычно берут четыре, чтобы затем "отцепить" одного), также стоит признать, что непопадание в состав Дамира Жафярова (одного из лучших бомбардиров КХЛ), Сергея Толчинского (MVP Кубка Гагарина-2021), Никиты Тертышного из ”Трактора” (играет очень результативно и является лидером клуба, идущего на первом месте в КХЛ) — тоже большая неожиданность для любителей хоккея.

9 февраля, в 10:40 по таллиннскому времени, россияне стартуют на Олимпиаде матчем против Швейцарии.

Расписание сборной России на групповом этапе:

9 февраля, 11:40 Россия — Швейцария

11 февраля, 7:10 Дания — Россия

12 февраля, 16:10 Россия — Чехия