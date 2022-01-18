Лучшая эстонская лыжница Татьяна Маннима отказалась от Олимпиады: "Не хочу ехать туда туристкой"

”Если бы это была моя первая Олимпиада, то я бы точно поехала. Я уже была на трех Олимпиадах и знаю, что это значит. Думаю, что недостаточно готова, чтобы поехать в Пекин. Там есть спортсмены, которые много работали и собираются выиграть. Я могу честно сказать, что не хочу ехать туда в качестве туриста”, — сказал Маннима Delfi и Eesti Päevaleht.

”Вторая причина отказа — семья и дети. Хотя мама и согласилась посидеть с детьми во время моего отъезда, но я все равно решила остаться. Не хочу этих негативных эмоций. нужно ли все это?” — сказал Маннима.

Она добавила, что четыре года назад у нее были очень положительные эмоции на Олимпиаде, когда она занял 28-е место на дистанции 30 км, и это было подходящее время для завершения олимпийской карьеры.

Кроме того, Маннима обратила внимание на сложную коронавирусную ситуацию. ”Надеюсь, ничего не произойдет, но если это произойдет, хочу ли я быть там в изоляции?”, — сказала опытная лыжница.

Авели Уусталу проиграла Манниме 20,4 секунды в гонке на 10 км на лыжном чемпионате Эстонии и заняла второе место. Мариэль Мерли Пуллес и Кейди Каасику также получили олимпийскую путевку.