Российский боец ММА о жизни в США: "Я тут иногда в такой заднице находился!"

"Я нахожусь в Сакраменто, том самом месте, где можно подтянуть борьбу. Вокруг меня очень лютые борцухи. Просто многие люди, кто не связан с процессом подготовки и не знает твоей личной ситуации…

Ребят, я в такой ж... здесь периодически находился безденежной! Тренировки совмещал со всем подряд. Плюс у меня еще два ребенка: одного отвези на тренировку, второму жопу помой. Жена одна. Люди же этого не знают. А со стороны может показаться, что я тут сижу, как Мэнни Пакьяо: прихожу на тренировку, руки мне разминают, попу мнут, массажи. Нет, я параллельно с тренировками херачил. И работа, и по дому какие-то вещи бытовые — ведь мы с женой одни. Еще и собаку сдуру завели…

Это все очень сложные процессы. А травмы! У меня не было страховки все это время, а это не шутки! Я однажды себе палец в прямом смысле разорвал и не мог тренироваться долго. В этом кэмпе я тоже повреждения получал — два раза себе бровь рассекал. Причем в такие моменты, когда я очень круто набирал форму в борьбе. Буквально после лучших раундов на ровном месте сечки получал. И, опять же, не мог продолжать бороться, приходилось менять нагрузки — бить и качать банки я мог.

То есть все время что-то мешало полноценно сесть и борьбой заняться. Вот сейчас, допустим, заработаю достаточно денег, появятся перспективы насчет другого контракта, и тогда можно будет месяц или два потратить на то, чтобы поехать в Дагестан и там кроме борьбы ничего не делать.

А пока получается как получается. А вообще размышлять можно сколько угодно, но после боя Юрайя Фейбер мне сказал дословно, что я показал ”хай-левел грэпплинг”. Мне этого достаточно, я его словам верю больше, чем ребятам, которые пишут в комментариях."

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