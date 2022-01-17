The Guardian: Назарбаев ведет ”яростные переговоры” с Токаевым о перераспределении активов

”Переговоры [между Назарбаевым и Токаевым] продолжаются”, — заявил изданию бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

Один из источников The Guardian утверждает, что первый президент Казахстана сейчас находится в Китае. Но, по словам Ертысбаева, Назарбаев все еще на родине. ”Очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась”, — добавил он.

В Казахстане в начале января вспыхнули протесты из-за резкого подорожания автомобильного газа. Спустя несколько дней они переросли в беспорядки. В Алма-Ате участники беспорядков штурмовали и поджигали административные здания, затем они напали на районные управления полиции и Комитет нацбезопасности и захватили аэропорт. Также 5 января в Алма-Атинской области снесли памятник Назарбаеву.

В тот же день Токаев объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности — с должности, в которой он остался даже после ухода с поста главы государства в 2019 году. Представитель экс-президента сказал, что Назарбаев самостоятельно решил передать пост Токаеву.

Токаев 11 января заявил, что во времена Назарбаева в стране ”появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам”. Он добавил, что для них пришло время ”отдать должное” народу Казахстана и помогать ему, и предложил создать фонд ”Народу Казахстана” для регулярных отчислений.