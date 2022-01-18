Футболист сборной Эстонии перешел в украинский клуб

Как сообщает официальны сайт украинского клуба, состав ровенского "Вереса" пополнил Владислав Крейда. Он будет выступать за красно-черных на правах аренды. Аренда игрока рассчитана на один год. В случае необходимости "Верес" также будет иметь первоочередное право выкупа футболиста у эстонской "Флоры".

Полузащитник является воспитанником таллинского "Легиона" (2008—2015 года). На данный момент Крейда является игроком "Флоры". В прошлом году он играл за шведский "Хельсингборг" в аренде, в составе которого вышел в высшую лигу Швеции.

"Верес" в прошлом сезоне, благодаря победе в первой лиге Украины, пошел на повышение и вышел в элитный дивизион украинского футбола. На данный момент "Верес" занимает девятое место и имеет в своем активе 23 очка.

Сейчас в чемпионате Украины зимняя пауза и у клуба проходит межсезонная подготовка. Следующую официальную игру "Верес" проведет 27.02 против "Ворсклы".