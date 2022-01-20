"Это будет настоящим издевательством над людьми". В России вступил в силу новый закон, коснувшийся граждан Эстонии

Александра Вилюмовская , Вице-Миссис Санкт-Петербург -2019, солистка, автор песен и продюсер музыкального проекта ЛОТОS является гражданкой Эстонии. Однако сейчас она вместе со своей семьей проживает в России, имея вид на жительство. Она не знает, придется ли ей менять страну проживания из-за новых правил, ведь как эта процедура действительно будет выглядеть на практике — не понятно. Тем не менее, она не исключает такой вариант.

По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России на тот момент проживало 17 875 человек, считавших себя эстонцами. Большая часть из них имеют российское гражданство, однако есть и те, кто получил вид на жительство или визу.

"Эти требования выглядят абсурдными. Например, рентген раз в три месяца — это опасно для здоровья. Международное деловое сообщество в России очень обеспокоено новыми положениями," — сообщила Яана Реколайнен финскому порталу новостей Yle.f i.

Такие правила уже вызвали много критики. Так, исполнительный директор финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен считает, что требования слишком строги и доставляют необоснованно много неудобств.

Кроме того, иностранцам придется доказывать, что они не употребляют наркотические или психотропные вещества и не имеют опасных инфекционных заболеваний — таких как туберкулез, ВИЧ, сифилис, лепра (болезнь Гансена), а также COVID-19. Проводить такие обследования могут медицинские организации, которые имеют соответствующую лицензию, а выдавать сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции — уполномоченные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения.

Теперь иностранцам в России придется проходить медицинское освидетельствование раз в три месяца — соответствующий закон вступил в силу 29 декабря 2021 года. Также у них будут взяты биометрические данные — отпечатки пальцев и фото для распознавания лиц. Данные новые правила касаются иностранцев, прибывших в Россию в целях осуществления трудовой деятельности или на длительный период (более 90 суток).

"Пишут, что будет ограниченное количество учреждений, где можно будет это сделать. Если, например, каждый месяц надо будет выстаивать огромные очереди — как при подаче на ВНЖ, например, то, вне всякого сомнения, уеду в Эстонию. Причём, с семьёй вместе. Потому что это будет настоящим издевательством над людьми.

Я не очень понимаю, как я, пусть и гражданка Эстонии, но русский при этом человек с корнями из Петербурга, постоянно проживающая в России и имеющая мужа и дочь — граждан России, ВНЖ, СНИЛС, регистрацию на госуслугах, могу быть более опасна для общества, чем граждане РФ!

Это же откровенная глупость. Мало того, что при въезде в Россию я должна сдавать тест на коронавирус, имея их вакцину — "Спутник", так ещё и это добавится. Конечно, такие сложности, мягко говоря, не делают жизнь счастливой. А если жизнь — сплошные сложности и препятствия, то какой смысл в такой жизни? Значит, надо её менять".

Тем не менее, Александра не спешит с выводами. "Надо сперва "окунуться" во все прелести этого чудесного закона и понять, насколько это энерго- и финансово затратно, и тогда уже принимать решение, оставаться в России или уезжать. Тем более, мой муж давно хочет жить в ЕС. Такими законами правительство РФ только отворачивает от России не только иностранцев, но и своих же граждан. Но если это будет происходить более-менее "безболезненно", то смысла уезжать не будет. Надо это прожить и соотнести все плюсы и минусы. Я бы не принимала поспешных решений".

Также гражданка Эстонии допускает, что в самом начале может происходить неразбериха, но потом все придет в норму, люди поймут, как к таким условиям приспособиться. "Да и закон могут снова поменять, увидев, что от него", — одни минусы и люди покидают страну, считает Александра.

Что будет, если проигнорировать правило?