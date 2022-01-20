"Это будет настоящим издевательством над людьми". В России вступил в силу новый закон, коснувшийся граждан Эстонии(2)
В России вступили в силу требования об обязательном прохождении иностранцами медицинского освидетельствования. Что это такое и как это скажется на эстонских гражданах, живущих в России?
Теперь иностранцам в России придется проходить медицинское освидетельствование раз в три месяца — соответствующий закон вступил в силу 29 декабря 2021 года. Также у них будут взяты биометрические данные — отпечатки пальцев и фото для распознавания лиц. Данные новые правила касаются иностранцев, прибывших в Россию в целях осуществления трудовой деятельности или на длительный период (более 90 суток).
Кроме того, иностранцам придется доказывать, что они не употребляют наркотические или психотропные вещества и не имеют опасных инфекционных заболеваний — таких как туберкулез, ВИЧ, сифилис, лепра (болезнь Гансена), а также COVID-19. Проводить такие обследования могут медицинские организации, которые имеют соответствующую лицензию, а выдавать сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции — уполномоченные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения.
Такие правила уже вызвали много критики. Так, исполнительный директор финско-российской торговой палаты Яана Реколайнен считает, что требования слишком строги и доставляют необоснованно много неудобств.
"Эти требования выглядят абсурдными. Например, рентген раз в три месяца — это опасно для здоровья. Международное деловое сообщество в России очень обеспокоено новыми положениями," — сообщила Яана Реколайнен финскому порталу новостей Yle.fi.
Как скажется принятие такого закона на эстонцах, проживающих на территории России?
По данным всероссийской переписи населения 2010 года, в России на тот момент проживало 17 875 человек, считавших себя эстонцами. Большая часть из них имеют российское гражданство, однако есть и те, кто получил вид на жительство или визу.
Александра Вилюмовская, Вице-Миссис Санкт-Петербург-2019, солистка, автор песен и продюсер музыкального проекта ЛОТОS является гражданкой Эстонии. Однако сейчас она вместе со своей семьей проживает в России, имея вид на жительство. Она не знает, придется ли ей менять страну проживания из-за новых правил, ведь как эта процедура действительно будет выглядеть на практике — не понятно. Тем не менее, она не исключает такой вариант.
"Пишут, что будет ограниченное количество учреждений, где можно будет это сделать. Если, например, каждый месяц надо будет выстаивать огромные очереди — как при подаче на ВНЖ, например, то, вне всякого сомнения, уеду в Эстонию. Причём, с семьёй вместе. Потому что это будет настоящим издевательством над людьми.
Я не очень понимаю, как я, пусть и гражданка Эстонии, но русский при этом человек с корнями из Петербурга, постоянно проживающая в России и имеющая мужа и дочь — граждан России, ВНЖ, СНИЛС, регистрацию на госуслугах, могу быть более опасна для общества, чем граждане РФ!
Это же откровенная глупость. Мало того, что при въезде в Россию я должна сдавать тест на коронавирус, имея их вакцину — "Спутник", так ещё и это добавится. Конечно, такие сложности, мягко говоря, не делают жизнь счастливой. А если жизнь — сплошные сложности и препятствия, то какой смысл в такой жизни? Значит, надо её менять".
Тем не менее, Александра не спешит с выводами. "Надо сперва "окунуться" во все прелести этого чудесного закона и понять, насколько это энерго- и финансово затратно, и тогда уже принимать решение, оставаться в России или уезжать. Тем более, мой муж давно хочет жить в ЕС. Такими законами правительство РФ только отворачивает от России не только иностранцев, но и своих же граждан. Но если это будет происходить более-менее "безболезненно", то смысла уезжать не будет. Надо это прожить и соотнести все плюсы и минусы. Я бы не принимала поспешных решений".
Также гражданка Эстонии допускает, что в самом начале может происходить неразбериха, но потом все придет в норму, люди поймут, как к таким условиям приспособиться. "Да и закон могут снова поменять, увидев, что от него", — одни минусы и люди покидают страну, считает Александра.
Что будет, если проигнорировать правило?
Официально это не будет являться административным правонарушением. Однако это может сказаться на дальнейшем времени пребывания человека в стране. Агентство правовой информации цитирует ответ МВД России на вопрос о том, какие санкции будут применяться к тем, кто будет уклоняться от данного правила: ”в случае неисполнения обязанностей по прохождению таких процедур в отношении таких иностранных граждан будет рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания”.
Однако подающие документы на визу иностранцы не всегда знают о том, что такие правила вообще существуют. Так, гражданка Эстонии Джамиля готовится переехать в Россию весной. Документы на визу она уже подала, однако, как она заявила корреспонденту Delfi, о вступившем в силу законе ей ничего не сказали.
Есть ли исключения из правил?
Да, от медицинского освидетельствования, дактилоскопической экспертизы и фотографирования освобождаются граждане Республики Беларусь, должностные лица международных организаций, сотрудники посольств и дети до 6 лет.
В частности, под новые правила не попадают главы дипломатических представительств и консульских учреждений, владельцы дипломатических служебных паспортов, сотрудники и члены представительств органов государственной власти иностранных государств и члены их семей.
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