ПОДКАСТ | Печка для коньков и короткие платья: тонкости фигурного катания после ЧЕ в Таллинне

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"Самое запоминающееся — 9 медалей от сборной России. Они хотели заполучить все 12 медалей, но Италия и Латвия их огорчили. Также хочется отметить выступление эстонских спортсменов: Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина, Арлет Леванди отлично себя показали. В целом можно поставить твердую четверку нашим спортсменам", — сказала в подкасте RusDelfi Елена Глебова, многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию, участница Олимпийских игр.

17-летняя Нина Петрыкина заняла восьмое место на чемпионате Европы-2022. Как она отметила в интервью после выступления, мама отдала ее на фигурное катание после просмотра фильма о катании на льду. Какой лучший фильм про фигурное катание? "Есть одна американская комедия, где двое мужчин катаются в паре. Называется "Лезвия славы: Звездуны на льду". Вряд ли это лучший фильм, но он очень смешной", — считает Глебова.

Эва-Лотта заняла 11-е место и сильно расстроилась после выступления. Глебова советует не унывать и готовиться к следующим турнирам. "Не стоит слишком критически оценивать себя. Ничего страшного не произошло. Ее тренер Анна Леванди сказала, что они будут менять ботинки. Это позволит избежать болей в ноге. Поэтому я советую спокойно раскатывать новые коньки, подготавливаться к соревнованиям. Грубо говоря, найти себя. Мы все знаем, как чисто она может кататься, она сильная спортсменка", — подчеркнула Глебова.

Подробнее обсудили и детали в экипировке. "Спортсмен раскатывает ботинки в летний период, и в течение сезона в них выступает. Смена ботинок занимает от недели до месяца, кто-то очень долго привыкает. Я ненавидела раскатывать новые ботинки. Конечно, ботинки сразу с завода очень жесткие. Есть специальная печка, куда ставят ботинок, потом нагретый ботинок надевает спортсмен. Тогда он принимает форму твоей ноги", — добавила она.

Многие обратили внимание на платье Эвы-Лотты, по мнению журналистов RusDelfi, это лучшее платье турнира.