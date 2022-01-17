ПОДКАСТ | Печка для коньков и короткие платья: тонкости фигурного катания после ЧЕ в Таллинне
Слушайте подкаст RusDelfi по итогам Чемпионата Европы по фигурному катанию в Таллинне. В гостях фигуристка Елена Глебова.
"Самое запоминающееся — 9 медалей от сборной России. Они хотели заполучить все 12 медалей, но Италия и Латвия их огорчили. Также хочется отметить выступление эстонских спортсменов: Эва-Лотта Кийбус, Нина Петрыкина, Арлет Леванди отлично себя показали. В целом можно поставить твердую четверку нашим спортсменам", — сказала в подкасте RusDelfi Елена Глебова, многократная чемпионка Эстонии по фигурному катанию, участница Олимпийских игр.
17-летняя Нина Петрыкина заняла восьмое место на чемпионате Европы-2022. Как она отметила в интервью после выступления, мама отдала ее на фигурное катание после просмотра фильма о катании на льду. Какой лучший фильм про фигурное катание? "Есть одна американская комедия, где двое мужчин катаются в паре. Называется "Лезвия славы: Звездуны на льду". Вряд ли это лучший фильм, но он очень смешной", — считает Глебова.
Эва-Лотта заняла 11-е место и сильно расстроилась после выступления. Глебова советует не унывать и готовиться к следующим турнирам. "Не стоит слишком критически оценивать себя. Ничего страшного не произошло. Ее тренер Анна Леванди сказала, что они будут менять ботинки. Это позволит избежать болей в ноге. Поэтому я советую спокойно раскатывать новые коньки, подготавливаться к соревнованиям. Грубо говоря, найти себя. Мы все знаем, как чисто она может кататься, она сильная спортсменка", — подчеркнула Глебова.
Подробнее обсудили и детали в экипировке. "Спортсмен раскатывает ботинки в летний период, и в течение сезона в них выступает. Смена ботинок занимает от недели до месяца, кто-то очень долго привыкает. Я ненавидела раскатывать новые ботинки. Конечно, ботинки сразу с завода очень жесткие. Есть специальная печка, куда ставят ботинок, потом нагретый ботинок надевает спортсмен. Тогда он принимает форму твоей ноги", — добавила она.
Многие обратили внимание на платье Эвы-Лотты, по мнению журналистов RusDelfi, это лучшее платье турнира.
"Мне очень понравилось золотое платье. Хочется, чтобы она в нем только золотые медали выигрывала. Думаю, с платьями у нее все в порядке. Немножко катание нужно подтянуть, — отметила Елена. — Все костюмы шьют на заказ. Но не на каждое выступление. Обычно шьют два платья на сезон — для короткой и для произвольной программы. Каждая команда по своему подходит к вопросу выбора платья. Кто-то придумывает дизайн самостоятельно. Есть спортсменки, которые советуются с тренерами и хореографами".
Как отметила Елена Глебова, любимое платье из ее профессиональной карьеры — это черное мини-платье с блестками, в котором она выступала в 2013 году. "Я в нем чувствовала себя очень хорошо. Выступала тоже хорошо. Эта программа была одна из моих любимых".
Продолжение — в подкасте "Бей-Беги".