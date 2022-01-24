Minu Eesti
24.01.2022, 07:20

Эстонская косметика, которая должна стоять на вашей полке

 
Иллюстративное фото
Фото автора Linda Prebreza: Pexels
Блогер RusDelfi Ксения продолжает делиться своими впечатлениями от переезда в Эстонию. Сегодня она расскажет об эстонской косметике, качество которой приятно удивило.

Я люблю косметику и, приезжая даже туристкой в какую-либо страну, стараюсь разведать местные марки и попробовать разные косметические средства. Эстония, конечно же, не стала исключением, и я хочу поделиться своими находками эстонских брендов косметики:

1. JOIK

Ухаживающая косметика для лица и тела, косметика для ванны и бани, средства для дома

Где купить (Таллинн): Kaubamaja, Tradehouse, I.L.U.

Рекомендую: ароматические свечи, трюфели для ванны, сахарные скрабы для тела.

Средства JOIK я могла бы с удовольствием рекомендовать привозить в качестве сувенира из Эстонии. Особенно мне нравятся натуральные масла в составе, насыщенные приятные ароматы и лаконичный дизайн упаковки. Специально к Рождеству марка выпускала адвент-календари с мини-версиями продуктов и свечи с запахами, создающими праздничную уютную атмосферу (Рождественская ель, пряная клюква, имбирный пряник).

2. Nurme

Мыло, натуральные дезодоранты, косметика для волос, лосьоны и масла для тела.
Где купить: Tradehouse, собственный интернет-магазин марки, отдел косметики в Prisma
Рекомендую: мыло для бритья Ladies Shaving Soap.
В натуральной косметике Nurme главным ингредиентом являются натуральные масла: аргановое, ши, миндальное, конопляное и другие, которые помогают коже справиться с ветреным эстонским климатом, особенно зимой.

3. Luuv


Косметика для душа, тела и волос с женской, мужской и детской линиями.
Где купить: Tradehouse, собственный интернет-магазин марки, отдел косметики в Prisma
Рекомендую: средства для волос с облепихой с потрясающим запахом для ценителей этой ягоды.
Шампунь Luuv стал первым среди купленных мной в Эстонии. Меня удивило то, что косметика молодого бренда сертифицирована Cosmos Ecocert — это достаточно серьёзная международная сертификация косметической продукции, которая должна содержать в своём составе не менее 95% растительных ингредиентов и иметь перерабатываемую упаковку.

4. Серия Natura Siberica Loves Estonia


Шампунь, кондиционер и маска для волос, дневной, ночной крем и средство вокруг глаз, гель для душа.
Где купить: собственный интернет-магазин, отделы косметики в крупных гипермаркетах (Rimi, Maxima).
Рекомендую: мягкий гель для душа.
Я достаточно лояльна к косметике Natura Siberica и считаю, что у неё есть как удачные, так и не очень удачные серии. Эту серию считаю любопытной тем, что она производится с натуральными ингредиентами с местных фермерских хозяйств и содержит органические экстракты морошки и василька — одного из символов Эстонии.

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