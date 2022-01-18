Николай Дегтяренко: энергокризис в Эстонии — кто виноват и что делать?

В минувшем году появлялись все новые и новые предпосылки к созданию дефицита энергии в Эстонии. Еще летом 2021 г. было принято решение о закрытии 12-го энергоблока Балтийской электростанции. А ранее, при правительстве Ратаса, были закрыты 1-й, 2-й и 7-й энергоблоки Эстонской ГРЭС. И не просто закрыты, а распилены, что делает невозможным их восстановление. Более того, пришли сообщения из Ида-Вирумаа , что опытные специалисты Eesti Energia были уволены еще в начале 2021 году. Безусловно, все это ограничивало и так скромные производственные возможности нынешних электростанций, требующих капитальной реновации из-за изношенного оборудования.

Эксперты указывали правительству, что на бирже после необъяснимого всплеска цен торги, как правило, приостанавливаются. Но на Nord Pool этого не случилось. Неожиданным стало и то, что в начале 2021 г. государственная компания Elering, владеющая распределительными электросетями, продала свою долю на бирже электричества Nord Pool, тем самым фактически перестав влиять на работу биржи.

В августе 2021 г. появилась новость, что за год цена электричества увеличилась в Эстонии в 2 раза. Вы думаете, что министр экономики, центрист Таави Аас отреагировал? Конечно, нет! Он ждал, когда цена вырастет до 1000 евро за мегаватт в декабре 2021 г.. И только тогда заместитель директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб подтвердила СМИ, что Департамент обратился с запросом к бирже Nord Pool. Но рыночных манипуляций выявлено не было.

В связи с этим возникает масса вопросов: как такое могло случиться, можно ли было спрогнозировать и предотвратить кризис, как долго он продлится, как выживать малообеспеченным гражданам и бизнесу, насколько изменятся цены на товары и услуги? Но главными остаются два вопроса: кто виноват в этой ситуации и есть ли пути выхода из кризиса? Кто виноват?

Шок — это слово наиболее точно описывает состояние жителей Эстонии, включая рядовых потребителей и владельцев бизнеса, после получения в январе 2022 г. счетов за электроэнергию и отопление. Оно и понятно: сумма счёта выросла в среднем в 2-3 раза. А для кого-то рост составил 5-7 раз.

Но главной проблемой стало использование эстонского сланца в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла. По данным Департамента статистики Эстонии, в 1991 г. из горючего сланца в Эстонии было произведено 12 325 гигаватт-часов электроэнергии, и тогда его доля в производстве электроэнергии составила 84%. А в 2020 году из горючего сланца было произведено 2225 гигаватт-часов электроэнергии, т. е. на 82% меньше, чем в 1991 году. В 2021 г. Нарвские электростанции вновь были полностью загружены. Но это не позволило компенсировать растущее потребление электроэнергии после сокращения его выработки из сланца в 5 раз.

На самом деле и сегодня Эстония самостоятельно могла бы производить необходимое количество электроэнергии, но с 2015 г. неуклонно растет доля её импорта, а энергетическая политика ЕС, ориентированная исключительно на субсидирование возобновляемой энергии, терпит неудачу в новых глобальных условиях.

Если цены на электричество продолжат колебаться, как сейчас, бизнесу будет трудно планировать инвестиции в любые энергозатратные производства. А потребители хотят стабильных, предсказуемых цен на энергию. Однако производство погодозависимой энергии не позволяет этого, ведь выработка энергии ветра и солнца очень нестабильна из-за изменчивости природных условий.

Другая серьёзная проблема — торговля квотами на выбросы углекислого газа. В 2018 г. Эстония получила 141,2 миллиона евро от продажи этих квот. Но ЕС, начиная с 2013 г., больше не разрешает Эстонии бесплатно распределять квоты на выбросы CO2 при производстве электроэнергии. Для концерна Eesti Energia это означает миллионные дополнительные затраты. Дополнительный рост затрат также связан с увеличением платежей за окружающую среду и использование ресурсов. Все это сказывается на конкурентоспособности производства электроэнергии из сланца. Но при нынешних ценах это производство вполне рентабельно, только не хватает мощностей, потому что их нет. Энергоблоки закрыты, распилены, а специалисты уволены.