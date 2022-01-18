Николай Дегтяренко: энергокризис в Эстонии — кто виноват и что делать?(35)
Лидер избирательного союза “Голос Маарду”, депутат Маардуского Горсобрания Николай Дегтяренко делится размышлениями об энергокризисе в Эстонии.
Шок — это слово наиболее точно описывает состояние жителей Эстонии, включая рядовых потребителей и владельцев бизнеса, после получения в январе 2022 г. счетов за электроэнергию и отопление. Оно и понятно: сумма счёта выросла в среднем в 2-3 раза. А для кого-то рост составил 5-7 раз.
В связи с этим возникает масса вопросов: как такое могло случиться, можно ли было спрогнозировать и предотвратить кризис, как долго он продлится, как выживать малообеспеченным гражданам и бизнесу, насколько изменятся цены на товары и услуги? Но главными остаются два вопроса: кто виноват в этой ситуации и есть ли пути выхода из кризиса?
Кто виноват?
В августе 2021 г. появилась новость, что за год цена электричества увеличилась в Эстонии в 2 раза. Вы думаете, что министр экономики, центрист Таави Аас отреагировал? Конечно, нет! Он ждал, когда цена вырастет до 1000 евро за мегаватт в декабре 2021 г.. И только тогда заместитель директора Департамента конкуренции Кюлли Хааб подтвердила СМИ, что Департамент обратился с запросом к бирже Nord Pool. Но рыночных манипуляций выявлено не было.
Эксперты указывали правительству, что на бирже после необъяснимого всплеска цен торги, как правило, приостанавливаются. Но на Nord Pool этого не случилось. Неожиданным стало и то, что в начале 2021 г. государственная компания Elering, владеющая распределительными электросетями, продала свою долю на бирже электричества Nord Pool, тем самым фактически перестав влиять на работу биржи.
В минувшем году появлялись все новые и новые предпосылки к созданию дефицита энергии в Эстонии. Еще летом 2021 г. было принято решение о закрытии 12-го энергоблока Балтийской электростанции. А ранее, при правительстве Ратаса, были закрыты 1-й, 2-й и 7-й энергоблоки Эстонской ГРЭС. И не просто закрыты, а распилены, что делает невозможным их восстановление. Более того, пришли сообщения из Ида-Вирумаа, что опытные специалисты Eesti Energia были уволены еще в начале 2021 году. Безусловно, все это ограничивало и так скромные производственные возможности нынешних электростанций, требующих капитальной реновации из-за изношенного оборудования.
Но главной проблемой стало использование эстонского сланца в качестве топлива для производства электроэнергии и тепла. По данным Департамента статистики Эстонии, в 1991 г. из горючего сланца в Эстонии было произведено 12 325 гигаватт-часов электроэнергии, и тогда его доля в производстве электроэнергии составила 84%. А в 2020 году из горючего сланца было произведено 2225 гигаватт-часов электроэнергии, т. е. на 82% меньше, чем в 1991 году. В 2021 г. Нарвские электростанции вновь были полностью загружены. Но это не позволило компенсировать растущее потребление электроэнергии после сокращения его выработки из сланца в 5 раз.
На самом деле и сегодня Эстония самостоятельно могла бы производить необходимое количество электроэнергии, но с 2015 г. неуклонно растет доля её импорта, а энергетическая политика ЕС, ориентированная исключительно на субсидирование возобновляемой энергии, терпит неудачу в новых глобальных условиях.
Если цены на электричество продолжат колебаться, как сейчас, бизнесу будет трудно планировать инвестиции в любые энергозатратные производства. А потребители хотят стабильных, предсказуемых цен на энергию. Однако производство погодозависимой энергии не позволяет этого, ведь выработка энергии ветра и солнца очень нестабильна из-за изменчивости природных условий.
Другая серьёзная проблема — торговля квотами на выбросы углекислого газа. В 2018 г. Эстония получила 141,2 миллиона евро от продажи этих квот. Но ЕС, начиная с 2013 г., больше не разрешает Эстонии бесплатно распределять квоты на выбросы CO2 при производстве электроэнергии. Для концерна Eesti Energia это означает миллионные дополнительные затраты. Дополнительный рост затрат также связан с увеличением платежей за окружающую среду и использование ресурсов. Все это сказывается на конкурентоспособности производства электроэнергии из сланца. Но при нынешних ценах это производство вполне рентабельно, только не хватает мощностей, потому что их нет. Энергоблоки закрыты, распилены, а специалисты уволены.
Один из принципов энергетической политики ЕС — сокращение выбросов CO2. При этом каждое государство сохраняет за собой право определять условия использования своих энергетических ресурсов, свой выбор между различными источниками энергии и общую структуру своего энергоснабжения. Почему же правительство Юри Ратаса последние 6 лет слепо следовало в фарватере энергетической политики ЕС, закрывая энергоблоки электростанций и не оставляя достаточного резерва на случай энергетического кризиса? На этот вопрос предстоит ответить избирателям на будущих выборах Рийгикогу.
Что делать?
Нынешний глобальный энергокризис показал ненадёжность и слабую предсказуемость объёмов производства энергии из альтернативных источников. В 2019 г. я писал в своей статье ”Сланец — это ресурс будущего развития. Понимает ли это правительство Ратаса-Хельме?” о том, что Эстонии никак нельзя отказываться от сланцевой промышленности. Размышлял я и о том, как лоббисты и политики, представляющие интересы бизнесменов, занимающихся альтернативной энергетикой, сбивают Эстонию с правильного пути диверсификации производства электроэнергии.
Как в воду глядел! Позднее я предупреждал, что нельзя оставлять целый регион Эстонии — Ида-Вирумаа на произвол судьбы, а закрытие сланцевых шахт сулит мрачные перспективы. Ставка на импорт энергии и энергоресурсов в Эстонии — очень рискованная стратегия. Похоже, что худшие прогнозы могут сбыться.
13 января 2022 г. в рамках делового ужина Эстонской торгово-промышленной палаты, в усадьбе Сака, состоялась встреча министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Сутть с предпринимателями из Ида-Вирумаа, в том числе и представителями сланцевого сектора и производителями электроэнергии. В Эстонии острая нехватка мощностей по производству электроэнергии, не достаёт почти 50% мощностей, но возникшую проблему решить за одну ночь нельзя. Собравшиеся предприниматели указали министру, что торговля квотами с СО2, а точнее биржевые спекуляции, уже довели цену на квоты до уровня, который Еврокомиссия прогнозировал на 2030 г. Однако уже сейчас ясно, что Брюссель подталкивает страны ЕС к еще более быстрому повышению этой цены. Понятно, что это ставит эстонский сланцевый сектор, производителей электроэнергии в безвыходное положение и означает только одно — можно ожидать неконтролируемый рост цен на электроэнергию. А по цепочке — вырастут цены на всё: от хлеба до билета в сауну.
Еще в 2019 г., в Академии наук Эстонии состоялся научный вечер, на котором обсуждались вопросы энергетической политики Эстонии. И уже тогда звучали сомнения в нынешнем курсе энергетической политики ЕС. Эстония, благодаря сланцевым электростанциям, всегда самостоятельно обеспечивала себя энергией в полном объеме от потребностей. Но в связи с частичным закрытием мощностей на электростанциях под Нарвой, из экспортера электроэнергии Эстония превратилась в ее импортера. Эстонии нужно двигаться по пути переориентации сланцевой промышленности на глубокую переработку сланца: при этом мы получаем конечный продукт с большей добавленной стоимостью и сокращаем выбросы углекислого газа.
Как в ЕС, так и в Эстонии, есть, конечно, стратегические документы по развитию производства энергии. Но сразу возникает вопрос, где четкие инвестиционные планы по замене производства электроэнергии из сланца. Таких планов нет, а ”зелёная энергия” тут не помощник, потому что не обеспечивает стабильность энергопоставок и во многом зависит от погоды. Можно строить АЭС. Но где в Эстонии конкретные планы по строительству атомной электростанции? Кроме высказываний и газетных статей, четких планов нет. Ну, хорошо, не нравится атомная энергия, тогда есть какой то другой план? Похоже, что нет.
Конечно, во Франции и Германии приступили к сокращению числа атомных реакторов. Но в других странах Европы атомная энергетика развивается. Так, в Венгрии работает одна АЭС, которая имеет 4 действующих реактора и производит более 50% электроэнергии, вырабатываемой в Венгрии. Суммарная мощность реакторов составляет 1,9 ГВт и в стране ведётся строительство пятого и шестого энергоблоков. В декабре 2021 г. в Финляндии впервые за 40 лет вступил в строй новый — третий энергоблок АЭС ”Олкилуото”. В ЕС рассматривают возможность выведения атомных электростанций из-под ограничений по квотам на выбросы парниковых газов. По словам Калева Каллеметса, главы Fermi Energia, который хочет построить реактор в Эстонии, АЭС может давать электроэнергию по цене 55 евро/МВтч, и при этом будет приносить прибыль.
На сегодняшний день Эстония, как и другие страны мира, столкнулась с новым вызовом — дороговизной невозобновляемых источников энергии: газа и нефти. Возросли экологические налоги и наступила эпоха дорогой энергии. Это, в свою очередь, повлечет за собой рост цен на все товары и услуги. В этой ситуации правительство Эстонии должно разработать и принять экстренные меры по защите населения от массового обнищания, а бизнес — от краха. Но в долгосрочной перспективе необходимо создавать новые энергомощности, работа которых не зависит от прихотей природы и рыночных спекуляций. Одновременно нужно внедрять энергосберегающие технологии и культуру энергопотребления, чтобы не отапливать улицы зимой и не включать системы освещения летним солнечным днём.
Для ответа на новые вызовы нужна консолидация общества и четкий убедительный план действий. У руля Эстонии должно стоять то правительство, которое сумеет его предложить.
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