17.01.2022, 12:50
ВИДЕО | Мощный снегопад нарушил движение на шоссе Таллинн-Нарва(15)
“Метель сегодня днем. Возле Азери, недалеко от заправки Olerex. Поворот на Азери закрыт, фура стоит поперек дороги”, — сказала читательница.
На видео видно, что видимость на дороге минимальная. Многие машины остановились из-за сильного снегопада.
Государственная метеослужба прогнозирует шторм на территории всей Эстонии. Скорость ветра до 30 метров в секунду. Движение между островами и материком нарушено, некоторые самолеты не могут приземлится в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент советует приготовиться к шторму.