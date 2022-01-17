Я - журналист
17.01.2022, 12:50

ВИДЕО | Мощный снегопад нарушил движение на шоссе Таллинн-Нарва

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Жительница Ида-Вирумаа поделилась видео, которое было снято в понедельник утром.

“Метель сегодня днем. Возле Азери, недалеко от заправки Olerex. Поворот на Азери закрыт, фура стоит поперек дороги”, — сказала читательница.

На видео видно, что видимость на дороге минимальная. Многие машины остановились из-за сильного снегопада.

Государственная метеослужба прогнозирует шторм на территории всей Эстонии. Скорость ветра до 30 метров в секунду. Движение между островами и материком нарушено, некоторые самолеты не могут приземлится в Таллиннском аэропорту. Спасательный департамент советует приготовиться к шторму.

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