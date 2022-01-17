"Нашу музыку Авербух слушал целый час". Кто такая 17-летняя фигуристка из Таллинна Нина Петрыкина

Во время произвольной программы Нины Петрыкиной трехтысячные трибуны "Тондираба", кажется, дышали в такт ее музыке и взрывались аплодисментами после каждого удачного прыжка. Поддержка ощущалась даже физически. А ведь за год до этого юная фигуристка не могла кататься на коньках и из-за проблем со здоровьем пропустила целый сезон. Но вернулась и с нуля стала одной из лучших в Европе.

Когда выступление, наконец, закончилось и музыка затихла, Нина дала волю накопившимся эмоциям. Она взмахнула руками, сжала ладони в кулаки — о сколько силы и радости было в этом жесте — половина зала аплодировала стоя, а на лед, несмотря на коронавирусный запрет, полетели мягкие игрушки. Их начали поднимать со льда маленькие фигуристки, но все-таки одну игрушку Петрыкина забрала сама. "Я точно не знаю, кто её бросил, но я догадываюсь…Верю, это очень важный человек для меня", — сказала позже фигуристка.