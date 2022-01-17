Порошенко прилетел в Киев. Ему попытались вручить повестку на пограничном контроле в аэропорту

Бывшему президенту Украины и лидеру партии ”Европейская солидарность” Петру Порошенко, который вернулся в страну из Польши, вручили на пограничном контроле в аэропорту Киева повестку с вызовом в суд, сообщает УНИАН.

Как передает ”РИА Новости”, в повестке политика назвали ”задержанным”. В Государственном бюро расследований (ГБР) Украины сообщили, что Порошенко отказался ее взять.

На контроле Порошенко некоторое время не отдавали паспорт, его не пропускали на территорию страны. ”Происходит недопуск меня на территорию государства”, — сказал он в эфире канала ”Украина 24”.

Сотрудники ГБР говорили, что проводят процессуальные действия и проверяют документы.

После этого Порошенко выступил перед сторонниками возле здания аэропорта. ”Пока мы строили фундамент государственности, [действующий президент Украины Владимир] Зеленский с [олигархом Игорем] Коломойским вытягивали из фундамента кирпичики и строили виллы в Италии, разрушая Украину. И у них хватило смелости обвинить нас в государственной измене”, — сказал он (цитата по ”Страна.ua”).

Политика подозревают в финансировании терроризма и государственной измене, а также в создании террористической организации (ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). По этим статьям ему грозит до 15 лет лишения свободы. По версии следствия, будучи президентом, Порошенко действовал в сговоре с властями России и самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и организовал схему по вывозу угля из Донбасса на Украину. Всего на Украину таким образом вывезли уголь на общую сумму около 1,5 млрд грн (4 млрд руб.), считают следователи.

В декабре сотрудники Госбюро уже пытались вручить ему повестку на допрос, но тогда Порошенко проигнорировал их, а позже вылетел в Европу. Как сообщили в ”Европейской солидарности”, речь шла о заранее запланированном визите в Турцию и Польшу.

17 января Печорский районный суд рассмотрит дело политика, для участия в заседании он вернулся в страну. Политик заявил, что не видит оснований для своего ареста. После заседания он рассчитывает прибыть на заседание межпарламентского Совета НАТО — Украина в Брюсселе 24 января.