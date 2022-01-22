Прогноз сбылся: как описывали смартфоны за 40 лет до их появления

Заметку с описанием смартфона нашли в выпуске газеты 1953 года. В ней Салливан размышляет о том, как изменятся существующие в то время телефоны, пишет PhoneArena.

”Какими будут телефоны будущего — это, конечно, чистая спекуляция. Но вот мой прогноз: в своей окончательной форме мы будем носить телефоны с собой, возможно, так же, как сегодня мы носим наручные часы. Телефонам не нужен будет номеронабиратель или его аналог. Пользователи смогут видеть друг друга, если захотят, во время разговора”, — говорится в заметке.

Только подумайте об этом: за 54 года до презентации оригинального iPhone Салливан предсказал появление портативного телефона с сенсорным экраном (без циферблата), а за 57 лет до дебюта FaceTime руководитель телефонной компании впервые заговорил о ключевой функции видеочата.

Эксперт также мог заглянуть в будущее достаточно далеко, чтобы спрогнозировать возможное развитие приложений-переводчиков. ”Кто знает, — заключает Салливан, — возможно, он [телефон будущего] действительно сможет переводить с одного языка на другой?”.

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