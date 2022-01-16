Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай: извержение подводного вулкана в Тихом океане почувствовали по всему миру

Спустя примерно сутки после извержения было объявлено, что угроза цунами миновала.

Хотя информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало, извержение оказалось настолько мощным, что сотрясения земной коры ощущались за тысячи километров от вулкана, а вызванные им скачки атмосферного давления были зарегистрированы даже на противоположной стороне Земного шара.

Извержение привело к удару волн высотой более метра на побережье островного государства Тонга, вблизи которого располагается вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. По словам островных жителей, земля у них под ногами тряслась на протяжении нескольких минут, а вокруг раздавался грохот, напоминающий раскаты грома.

На острове Вануату власти получили сообщения о волнах, достигавших 2,5м в высоту. Жителей предупредили, что удары волн могут продолжаться в течение всей предстоящей ночи.

Власти целого ряда других стран призвали жителей прибрежных районов оставаться в отдалении от океана, пока угроза цунами не минует. В числе прочего о возможности возникновения цунами на Курильских островах и в Японии сообщили представители российских экстренных служб.

Удар по Японии, грохот, докатившийся до Аляски

Волна высотой около 1,2 метра также накатилась на побережье Японии. На острове Сикоку на юге архипелага цунами перевернуло 10 судов. О значительных повреждениях в населенных пунктах или о пострадавших японское телевидение не сообщало.

В Японии, так же как в США, жителям прибрежных городов рекомендовали не приближаться к берегу. Днем в воскресенье (в Европе было раннее утро) предупреждение об опасности было снято.

Институт геофизики на Аляске написал, что грохот извержения был слышен даже у них: по словам местного вулканолога Дэвида Фи, часть ударной волны оказалась в слышимом диапазоне.

"Очень мощный сигнал — это не очень удивительно, учитывая масштаб извержения, но вот слышимая часть — это довольно уникальная вещь", — сказал ученый.