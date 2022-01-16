The Economist: две мировые державы находятся в шаге от военной катастрофы(29)
Соединенные Штаты и Китай находятся всего в шаге от военной катастрофы, говорится в редакционном материале The Economist.
Британское издание напомнило об инциденте, случившемся в апреле 2001 года. Тогда американский самолет-разведчик EP-3 столкнулся с истребителем J-8II ВВС Народно-освободительной армии (НОАК) в Южно-Китайском море. Воздушное судно ВВС США получило серьезные повреждения и без разрешения приземлилось на острове Хайнань, где силовые структуры Китая задержали и допросили 24 членов экипажа, пишут РИА-Новости.
После извинений американского посла в Пекине Джозефа Прюера разведчиков удалось освободить. В 2001 году оба правительства пошли на риск, чтобы положить конец противостоянию. В урегулировании конфликта сыграла роль и некоторая доля удачи. Тогдашний глава Белого дома Джордж Буш поручил это дело госсекретарю Колину Пауэллу, обладавшему необычайным влиянием и способному принимать быстрые и эффективные решения, говорится в статье.
Опытный дипломат смог оградить переговорщиков от политики Вашингтона, пишет автор. Два десятилетия спустя более пристрастный конгресс и СМИ наверняка не позволят Соединенным Штатам пойти на компромиссы с Китаем, предположил колумнист.
По его мнению, в Пекине теперь тоже не готовы к уступкам в случае острого инцидента. Обе стороны получают информацию из довольно "хлестких" онлайн-изданий, а не степенных телевизионных каналов, которые в 2001 году преуменьшали значение того события, рассуждает обозреватель.
Как считает эксперт по кризисным ситуациям Чжан Туошен, Китай и Штаты принципиально расходятся во мнениях о том, как избежать несчастных случаев в воздухе. Пекин настаивает, чтобы США прекратили отправлять свою авиацию к границам страны. В Вашингтоне под "безопасностью" подразумевают "спокойное и предсказуемое поведение" во время сближения истребителей, пояснил специалист.
С 2021 года американские и союзные самолеты наблюдения зафиксировали несколько опасных инцидентов с самолетами НОАК. В какой-то момент они приведут к катастрофе, а урегулировать эту проблему будет гораздо сложнее, подытоживается в материале.
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