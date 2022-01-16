Швеция направила войска на Готланд из-за напряженности между Россией и Украиной. Над шведскими АЭС замечены дроны

В субботу полиция Швеции подтвердила, что дроны были замечены сразу над двумя АЭС страны, сообщается, что они пролетели через охраняемую зону. Официальный представитель правоохранительных органов страны назвал этот инцидент крайне серьезным.

Сообщается, что власти немедленно направили к станциям патрульные машины, вертолеты и собственные беспилотные летательные аппараты. Однако известно, что по крайней мере один из дронов (тот, что был замечен над АЭС "Форсмарк) смог скрыться. В отношении этого инцидента полиция уточняет, что речь шла о дроне большого размера, способном преодолевать силу ветра.

Полиция также расследует данные, что дрон был замечен над еще одной АЭС — крупнейшей в стране атомной электростанцией "Рингхальс".

Войска патрулируют улицы Готланда

В пятницу власти Швеции предприняли еще один шаг, связанный с безопасностью. Дополнительные подразделения вооруженных сил страны были направлены на остров Готланд в Балтийском море.

В сообщении, размещенном на сайте шведской армии, сказано, что это сделано в качестве ответа "на напряженную ситуацию между Россией и Украиной". Вооруженные силы Швеции уточняют, что "это не обязательно означает возросший уровень угрозы", однако страна предпочитает "действовать в соответствии с текущей обстановкой".

В аэропорту Висбю, крупнейшего города на острове Готланд, приземлилось оперативное спецподразделение, служащие которого начали патрулировать городские улицы. Агентство Франс пресс передает, что в патрулировании принимают около 10 броневых машин и несколько десятков военных.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист в интервью шведскому радио объяснил необходимость отправки военных так: "Готланд — это очень важная цель. Тот, кто контролирует Готланд, имеет большое влияние на Балтийское море. Если на Готланде разместить какое-то другое оружие, это затрагивает Швецию, Финляндию и всю Балтию. Так что Готланд и другие острова в Балтийском море играют важную роль".

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