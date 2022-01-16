В Техасе мужчина захватил заложников в синагоге

Утром в воскресенье, 16 января, по европейскому времени злоумышленник, захвативший четырех заложников в синагоге города Колливилль в американском штате Техас, отпустил их после многочасовых переговоров с ФБР. "Все заложники освобождены, они живы и находятся в безопасности", — написал губернатор штата Грег Эббот в твиттере.

Мужчина, которого ряд СМИ идентифицируют как Мохаммеда С. захватил заложников по всей видимости, прямо во время службы. Сама служба транслировалась в Facebook, и на записи, которая позднее была удалена, было слышно, как разгневанный мужчина говорит о религии, неоднократно упоминает свою сестру, ислам и использует ненормативную лексику, уточняет издание Fort Worth Star-Telegram. По словам человека, захватившего синагогу, он не хочет, чтобы кто-то пострадал.

По сведениям телеканала BNO News, преступник был вооружен.

Полиция провела спецоперацию

По данным телеканала ABC, в заложниках оказались четыре человека, в том числе раввин. Кроме того, телеканал утверждал, что преступник заявил о размещении в нескольких местах синагоги взрывных устройств.

По сообщениям ряда СМИ, мужчина требовал освободить пакистанского микробиолога Аафию Сиддики, подозреваемую в связях с "Аль-Каидой" и приговоренную в 2010 году к 86 годам тюрьмы за нападение на сотрудников ФБР и американских военных. Он называл ее "своей сестрой". Имел ли он ввиду кровное родство, или духовное, остается неясным.

Полиция Колливилля в своем Twitter сообщила, что проводит спецоперацию в квартале, где расположена синагога. Все жители ближайших домов эвакуированы и людям рекомендуется находиться вне этого района.

Премьер Израиля: Молимся за безопасность заложников и спасателей

Как написала на своей странице в Twitter пресс-секретарь правительства США Джен Псаки, президент страны Джо Байден был проинформирован о ситуации с захватом заложников. Он получает последние новости о развитии ситуации от высокопоставленных представителей команды, занимающейся вопросами нацбезопасности", — указала Псаки.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что пристально наблюдает за ситуацией. "Мы молимся за безопасность заложников и спасателей", — подчеркнул глава правительства.