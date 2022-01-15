Путин потребовал доработать законопроект о QR-кодах ”с учетом всех жизненных ситуаций”

К теме, которую Кремль считает важной с пиар-точки зрения, подключился президент России Владимир Путин, пишет Медуза. Он дал поручение — в том числе Володину и правительству — переработать законопроект заново. До 30 января правительство, Госдума и объединения работодателей должны подготовить доклад о новых положениях закона ”с учетом обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций”.

Введение обязательного использования QR-кодов планировалось с осени, но власти тормозили принятие соответствующих законов. Причина и в сомнениях депутатов, но и в изменении настроений в Кремле и правительстве, которые опасаются негативной реакции населения и бизнеса.

Вот краткая хроника изменения отношения властей к QR-кодам:

В октябре Владимир Путин дал поручение определить список мест, куда нельзя будет попасть без QR-кода. В начале ноября правительство внесло в Госдуму два проекта законов. Один устанавливал обязательное использование QR-кодов о вакцинации и ранее перенесенном заражении в общественных местах, другой — при покупке билетов на самолеты и поезда дальнего следования. Единственными альтернативами QR-коду были названы официальный медотвод от вакцинации или (только до 1 февраля 2022 года) свежий отрицательный ПЦР-тест.

Сначала Госдума восприняла проекты как и большинство прочих инициатив, исходящих от правительства: думские комитеты обещали принять их как можно скорее. Но вскоре рассмотрение документов отложили до середины декабря — для широкого их обсуждения. Затем Путин выступил против использования QR-кодов на транспорте и вообще введения ограничений ”прямо перед новым годом”. Закон о кодах на транспорте был окончательно снят с рассмотрения в Госдуме, а проект о кодах в общественных местах — принят в первом чтении.