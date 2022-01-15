Нуланд: США подготовили 18 сценариев на случай вторжения России в Украину

Если Россия нападет на Украину, Москва столкнется с массированным жестким ответом со стороны США и их союзников в Европе, включая экономические и финансовые санкции гораздо большего масштаба, чем во время аннексии Крыма РФ в 2014 году. Об этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд заявила в интервью британской газете Financial Times, публикуемом в субботу, 15 января. "Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. … Я просто скажу, что наш диалог с союзниками строится вокруг быстрого причинения острой боли, если Россия сделает какой-либо шаг (ведущий к эскалации конфликта вокруг Украины. — Ред.)", — отметила дипломат.

Заявление высокопоставленной представительницы администрации Байдена прозвучало после нескольких дней интенсивных переговоров между США, НАТО и российскими официальными лицами по разрядке кризиса, которые Москва посчитала "безуспешными", указывает издание. Это вызвало опасения, что вторжение в Украину теперь может стать более вероятным. США готовы обсуждать с Москвой контроль над вооружениями и ограничения на военные учения в регионе, но отвергают требования России вывести войска из некоторых стран или запретить им вступать в НАТО.

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Тем не менее, подчеркнула Нуланд, в Белом доме заинтересованы в продолжении диалога. "Мы считаем, что можем добиться деэскалации и прогресса по некоторым из этих вопросов с помощью дипломатии. Мы надеемся и ожидаем, что с некоторыми из идей, которые мы положили на стол, Москва останется за столом переговоров, но это — выбор Путина", — сказала Нуланд.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, сторонам нужно время. "Все, что мы сделали до сих пор, это выслушали друг друга. Мы не начали тех разговоров, которые должны были вести, чтобы попытаться достичь договоренностей, особенно если они (Россия. — Ред.) хотят, чтобы эти договоренности имели обязательную силу", — добавила она.

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