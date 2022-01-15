”Весь мир увидит того Алексея, которого знаем мы”: Мария Певчих рассказала о фильме про Навального от HBO и CNN(15)
CNN и HBO сняли документальный фильм об Алексее Навальном. Режиссером картины стал канадский документалист Дэниэл Роэр. В ней рассказывается об отравлении российского оппозиционера, его лечении и возвращении в Россию. О фильме ведущие Дождя поговорили с соратницей Навального и продюсером ленты Марией Певчих.
По словам Певчих, это классическое документальное кино. Как рассказал Навальный в соцсетях, съемки проходили с момента выхода из комы и до его ареста: съемочная группа была с ним даже на пограничном контроле в аэропорту.
Певчих сообщила, что работа над фильмом началась со съемок на телефон сразу после отравления, а затем дело продолжилось на профессиональном уровне. Она сказала, что им хотелось сделать кино голливудского уровня, которое будет интересно не только для российской, но и для мировой аудитории.
Певчих надеется, что получится использовать этот фильм для более активного обсуждения того, что ”Навальный находится в тюрьме, и его нужно оттуда вытаскивать”.