Цена на газ, война кланов, трюк Путина? Эксперт по Азии: что произошло в Казахстане и что будет дальше

Из всех азиатских республик Казахстан издалека выглядел самым стабильным, богатым и прагматичным. Даже не запредельно авторитарным: два года назад мирным путем сменился казавшийся вечным президент. Такая история успеха "азиатской Европы". Именно поэтому для многих начало 2022 года стало большим сюрпризом. В ходе протестов погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Одним из лозунгов протестующих стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Считается, что он был направлен против Назарбаева. В стране его семью обвиняли в коррупции.

По просьбе действующего президента Токаева в страну прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Чрезвычайное положение по всей стране объявлено до 19 января.

Стремительность развития событий заставила даже знатоков постсоветской расстановки сил строить самые разные версии о причинах, закулисных кукловодах и тайных интригах под восточными коврами. Портал Delfi попросил выступить в качестве эксперта директора и главного редактора международного информационного агентства "Фергана.ру" и выходца из Узбекистана Даниила Кислова. За 24 года "Фергана.ру" выстроила крупнейшую корреспондентскую сеть в пяти странах Центральной Азии. Причем информацию из первых рук она поставляет в том числе и тогда, когда власти отключают интернет.

Главный редактор фергана.ру Даниил Кислов ответил на вопросы: