За рубежом
16.01.2022, 11:30

Цена на газ, война кланов, трюк Путина? Эксперт по Азии: что произошло в Казахстане и что будет дальше

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Кристина Худенко
журналист
FOTO: MARIYA GORDEYEVA / REUTERS / SCANPIX

2022-й год начался с массовых протестов в Казахстане. Жители страны вышли на мирные протесты против удвоенных цен на газ, но скоро противостояние вылилось в уличные бои, мародерство и захват госучреждений с сотнями жертв. Президент Касым-Жомарт Токаев при поддержке войск Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) погасил протесты и объявил о том, что порядок в стране восстановлен. Лидер нации, "вечный" Нурсултан Назарбаев при этом куда-то пропал. Что это было? Кто стоит за событиями в Казахстане и чего ждать дальше? Портал Delfi поговорил об этом с главным редактором одного из крупнейших онлайн-СМИ по Центральной Азии "Фергана.ру" Даниилом Кисловым.

Из всех азиатских республик Казахстан издалека выглядел самым стабильным, богатым и прагматичным. Даже не запредельно авторитарным: два года назад мирным путем сменился казавшийся вечным президент. Такая история успеха "азиатской Европы". Именно поэтому для многих начало 2022 года стало большим сюрпризом. В ходе протестов погибли сотни человек, тысячи получили ранения. Одним из лозунгов протестующих стал "Шал, кет!" ("Старик, уходи!"). Считается, что он был направлен против Назарбаева. В стране его семью обвиняли в коррупции.

По просьбе действующего президента Токаева в страну прибыли войска Организации договора о коллективной безопасности, в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан. Чрезвычайное положение по всей стране объявлено до 19 января.

Стремительность развития событий заставила даже знатоков постсоветской расстановки сил строить самые разные версии о причинах, закулисных кукловодах и тайных интригах под восточными коврами. Портал Delfi попросил выступить в качестве эксперта директора и главного редактора международного информационного агентства "Фергана.ру" и выходца из Узбекистана Даниила Кислова. За 24 года "Фергана.ру" выстроила крупнейшую корреспондентскую сеть в пяти странах Центральной Азии. Причем информацию из первых рук она поставляет в том числе и тогда, когда власти отключают интернет.

Главный редактор фергана.ру Даниил Кислов ответил на вопросы:

  • Что и почему случилось в Казахстане и какие там цены на газ?
  • Кто и зачем устроил погромы и бойню в Алматы?
  • Куда исчез Первый президент Назарбаев?
  • Какую роль во всем играет Путин и коллективный Запад?
  • А Китай и исламисты-террористы?
  • Что происходит с "русским миром" в Казахстане? Его пора защищать?
  • Как изменятся отношения Казахстана с Западом?
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