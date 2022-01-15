Эстонский дуэт: мы пара и на льду и в жизни

После проката Марко Евгений ответил на вопросы журналистов.

Как оцениваете свое выступление по результатам двух программ?

Мы очень довольны нашим выступлением. Это наш первый сезон в сеньорах, первый сезон, когда мы вместе. И в принципе первый чемпионат Европы. Мы молодые, такие дебютанты, соревнуемся с мировыми легендами фигурного катания, которым уже под 30.

И в принципе после короткой я был очень доволен, мы поставили свой личный рекорд и прошли в финал в своей первой "европе" — это достаточно высокий показатель. В произвольной прокат удался не совсем так, как мы планировали, были некоторые помарки как в катании, так и в техническом плане, но в принципе я очень доволен. Мы не расстраиваемся, мы идем дальше. Впереди — больше, выше, сильнее.

Можно назвать успехом выход в произвольную?

Да, однозначно можно назвать успехом. Так как многие пары, которые уже много лет катаются вместе, приезжают на чемпионат Европы и не проходят и на своем первом ЧЕ и на последующих. Это олимпийский сезон, мы когда посмотрели списки участников месяц назад на чемпионат Европы, подумали: "Боже мой! Это одна из самых сильных "европ" за последнее время"! Пройти не просто на "европе", когда эти все звезды уйдут, а катаясь с ними на одном льду, пройти в произвольную, это большой шаг.

Что дальше, есть ли шансы попасть на Олимпиаду?

Да, конечно. Начнется новый олимпийский цикл (сейчас у Эстонии нет квоты на Олимпиаду) и мы будем готовиться, будем очень сильно стараться и наши шансы очень велики, чтобы отобраться на следующую Олимпиаду.

Вы тренируетесь у Александра Жулина?

Да, мы тренируемся у него в команде с такими тренерами как Петр Дурнев, Алексей Ситников, Юлия Злобина и сам Александр Жулин. С нами сейчас работают величайшие тренеры, в прошлом — величайшие спортсмены, мы себя очень комфортно чувствуем и идем дальше. Катаемся с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым на одном льду, с испанцами — Сарой Уртадо и Кириллом Халявиным.

Тренеры были довольны вашими высткплениями на ЧЕ?