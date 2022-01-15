Эстонский дуэт: мы пара и на льду и в жизни(4)
15 января в Таллине на чемпионате Европы по фигурному катанию разыгрываются медали в танцах на льду. Первыми на лед вышли Солен Мазинг и Марко Евгений Гайдайенко, представляющие Эстонию. За произвольную программу пара получила 83.54, в сумме — 143.89 балла и заняла 20-е место.
После проката Марко Евгений ответил на вопросы журналистов.
Как оцениваете свое выступление по результатам двух программ?
Мы очень довольны нашим выступлением. Это наш первый сезон в сеньорах, первый сезон, когда мы вместе. И в принципе первый чемпионат Европы. Мы молодые, такие дебютанты, соревнуемся с мировыми легендами фигурного катания, которым уже под 30.
И в принципе после короткой я был очень доволен, мы поставили свой личный рекорд и прошли в финал в своей первой "европе" — это достаточно высокий показатель. В произвольной прокат удался не совсем так, как мы планировали, были некоторые помарки как в катании, так и в техническом плане, но в принципе я очень доволен. Мы не расстраиваемся, мы идем дальше. Впереди — больше, выше, сильнее.
Можно назвать успехом выход в произвольную?
Да, однозначно можно назвать успехом. Так как многие пары, которые уже много лет катаются вместе, приезжают на чемпионат Европы и не проходят и на своем первом ЧЕ и на последующих. Это олимпийский сезон, мы когда посмотрели списки участников месяц назад на чемпионат Европы, подумали: "Боже мой! Это одна из самых сильных "европ" за последнее время"! Пройти не просто на "европе", когда эти все звезды уйдут, а катаясь с ними на одном льду, пройти в произвольную, это большой шаг.
Что дальше, есть ли шансы попасть на Олимпиаду?
Да, конечно. Начнется новый олимпийский цикл (сейчас у Эстонии нет квоты на Олимпиаду) и мы будем готовиться, будем очень сильно стараться и наши шансы очень велики, чтобы отобраться на следующую Олимпиаду.
Вы тренируетесь у Александра Жулина?
Да, мы тренируемся у него в команде с такими тренерами как Петр Дурнев, Алексей Ситников, Юлия Злобина и сам Александр Жулин. С нами сейчас работают величайшие тренеры, в прошлом — величайшие спортсмены, мы себя очень комфортно чувствуем и идем дальше. Катаемся с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым на одном льду, с испанцами — Сарой Уртадо и Кириллом Халявиным.
Тренеры были довольны вашими высткплениями на ЧЕ?
Очень довольны, поздравили от всей души.
Вы легко нашли общий язык с партнершей?
Мы очень быстро нашли общий язык. Мы оба очень активные, любим побеситься и работать вместе нам очень легко. Комментируем, конечно, все на разных языках: я — на русском, она — на французском, но оба общаемся на английском, понимаем друг друга. В работе и в жизни нам легко. Конечно, всякое бывает, но мы оба понимаем, какова наша конечная цель, к чему мы идем и стремимся: пьедесталы чемпионатов мира и Олимпийских игр, у нас самые высокие спортивные цели. Многим мешают личные отношения в работе: они переносят личное на каток и начинается лишняя трата времени, ссоры. У нас все хорошо, мы умеем разделять зону работы, зону комфорта и зону "вне катка". И даже если ссоримся вне катка, то уже в раздевалке переключаемся на рабочее настроение и выкладываемся в полную силу, а затем проблемы как-то решаются. Да, мы с Солен пара как на льду, так и вне его и живем вместе.
Какие ближайшие планы?
Через три недели Чемпионат Эстонии по юниорам, на котором решится, кто поедет на Юниорский чемпионат мира, ну и сеньорский мир. Я думаю, что на этот сеньорский чемпионат поедем мы, так как у нас все критерии выполнены и пока мы опережаем вторую взрослую эстонскую пару по баллам.