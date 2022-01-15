В Казахстане задержали бывшего замминистра из-за цен на газ. Ранее он грозил лишить Европу нефти

В Казахстане задержаны уволенный ранее в субботу замминистра энергетики Жумабай Карагаев, а также руководители электронных торговых площадок и ”лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области”, сообщило государственное Агентство по финансовому мониторингу.

”В отношении Карагаева Ж. постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца”, — отмечается в заявлении ведомства. Расследование продолжается.

Карагаев был освобожден от должности 15 января. Он занимал пост замминистра энергетики с декабря 2019 года.

В августе 2021 года чиновник пригрозил лишить Европейский союз казахстанской нефти и перенаправить экспорт углеводородов в направлении Китая. Он связывал это решение с введением в Европе углеродного налога, который, по его мнению, негативно отразится на нефтегазодобывающей сфере Казахстана.

14 января казахский политолог Ербол Едилов со ссылкой на источники сообщил, что Карагаев был задержан вместе с другими лицами, ”причастными к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области”.

На фоне этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в стране и объявил о начале антитеррористической операции. Он также отправил правительство в отставку и сместил Нурсултана Назарбаева с поста главы Совбеза Казахстана. Пресс-секретарь бывшего президента заявил, что Назарбаев сам принял решение передать пост действующему главе республики.

1 января в Казахстане вдвое подорожал сжиженный газ, который часто применяется в качестве автомобильного топлива: с 60 до 120 тенге (примерно с 0,12 до 0,24 евро) за литр. После этого в Мангистауской области начались протесты, которые впоследствии распространились на другие регионы страны, а к вечеру 5 января переросли в беспорядки и столкновения с силовиками. Протестующие захватывали административные здания и помещения с оружием.