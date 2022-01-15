Новости России
15.01.2022, 12:45

Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

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ФОТО: Kirill Kukhmar/TASS

В Самаре приземлился авиалайнер после анонимного сообщения о бомбе на борту, сообщает "Интерфакс".

Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, сел в самарском аэропорту "Курумоч", сообщается на табло аэропорта.

В его пресс-службе "Интерфаксу" сообщили, что в аэропорту проводились мероприятия, связанные с обеспечением безопасности.

Ранее неизвестный сообщил, что на борту самолета Boeing 737, выполняющего рейс из Петербурга в Самару, якобы заложено взрывное устройство.

В аэропорт стянуты экстренные службы и саперы.

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