Военные врачи США разрабатывают "супервакцину" от всех возможных вариантов коронавируса сразу

Препарат, разработанный в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, обещает защиту не только от "Омикрона", но и от всех остальных ныне существующих вариантов коронавируса и даже — частично — от других, родственных ему инфекций.

Впрочем, эксперты к заявлениям разработчиков вакцины относятся скептически и даже высказывают сомнения по поводу возможности создания подобного препарата в принципе.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о ферритиновой вакцине SpFN, на чем основан ее принцип работы и почему ученые не слишком разделяют оптимизм военных медиков.

Лабиринт вариантов…



Вакцинация остается наиболее эффективным средством борьбы с Covid-19. Последняя статистика из штата Вашингтон, показывает, что полностью привитые люди старше 65 лет попадают в больницу примерно в 13 раз реже, чем непривитые.

Доля летальных исходов среди вакцинированных в этой возрастной группе в 15 раз меньше, чем у тех, кто по той или иной причине прививаться не стал.

Однако появление "Омикрона" довольно сильно спутало карты разработчикам вакцин. Не только тем, что этот вариант коронавируса намного чаще заражает уже привитых и переболевших, но и тем, что ученые убедились: по мере мутации вирус начинает все лучше и лучше обходить нашу иммунную защиту.

А значит, все используемые на сегодняшний день в мире вакцины будут защищать от Covid-19 все менее и менее эффективно.

В американском Национальном центре Уолтера Рида (WRAIR) уверяют, что нашли решение этой проблемы: ферритиновая вакцина SpFN уже показала отличные результаты в ходе лабораторных опытов с животными (сначала прививали мышей, потом макак) и даже прошла первую фазу клинических испытаний на людях.