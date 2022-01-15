Чемпион Европы Кондратюк: в детстве я боялся кататься на коньках

”В начале учебного года, в сентябре-октябре, я честно ходил на лекции, что-то сдавал, но сейчас с этим, понятно, намного сложнее. Но это же не значит, что на это будут закрывать глаза, поэтому мне все равно придется все долги закрыть и сдать, просто чуть позже.

В субботу в Таллинне пойду в музей. Вчера я ходил уже в местный музей современного искусства, а еще тут есть национальный музей изобразительного искусства — туда тоже обязательно схожу.

Катаюсь и на горных лыжах, и на сноуборде, сноуборд люблю больше, если честно. Меня в детстве одновременно поставили на горные лыжи и на коньки. Я и сейчас очень скучаю по борду и хочу съездить покататься, но я понимаю прекрасно, что сейчас не стоит это делать — риск слишком велик. А так я еще и велосипед люблю, и скейтборд.

Меня просто мама как-то решила сразу отдать в спорт — ну я по этой линии и пошел. Единственное, что помню, — что на коньках я боялся кататься. А на горных лыжах уже в четыре года носился по прямой вообще без страха”, — приводит sports.ru слова Кондратюка.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу Марка на чемпионате Европы по фигурному катанию: ”Кондратюк — гигант! Выиграл чемпионат Европы с первого раза. Поздравляю Марка, его тренера, да и всю сборную!”

”Я доволен исполненными элементами, хотя самим катанием не очень доволен. Я бы хотел, чтобы оно было более эмоциональным — как на чемпионате России. Я не знаю, как это смотрелось со стороны, я отталкиваюсь от своих личных ощущений", - отметил новоявленный чемпион Европы.

В дополнение отметим, что в июле 2021 года в московском музейно-выставочном центре ”Тушино” прошла персональная выставка ”Уроборос” фигуриста Марка Кондратюка, на ней были представлены живопись и графика. Вот такой разносторонний чемпион Европы.

Расписание чемпионата Европы-2022:

15 января

13:35 — танцы на льду, произвольный танец

18:30 — женщины, произвольная программа

16 января

15:25 — показательные выступления

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