"Помню, как выпил 7 литров пива, а затем избил трех лучших тяжеловесов": Тайсон Фьюри издевается над миром бокса

"Цыганский король" посмеялся над Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), сравнив его строгий спортивный режим и свое умение сочетать изнурительные тренировки с употреблением больших объемов алкоголя.

"Мой завтрак состоит из батата, яиц и фиников, после которых идут большая тарелка овсянки, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока и стакан меда, лимона и имбиря", — говорится под фото Джошуа со спортивной фигурой.

"Помню, как однажды ночью я выпил 14 пинт (7 литров — ред. "Спорт 24") пива, а затем провел спарринг с тремя тяжеловесами из первой десятки и избил их всех", — добавил Фьюри под своим фото с лишним весом и полным животом.

Напомним, "Цыганский король" (31-0-1, 22 КО) является обладателем пояса в супертяжелом весе по версии WBC. Все остальные титулы в этой весовой категории принадлежат украинцу Александру Усику (19-0, 13 КО).