Американская разведка: Россия готовит на Украине серию диверсий, чтобы использовать их как предлог для вторжения

Он также сообщил, что в декабре российские СМИ и соцсети начали активно готовить свою аудиторию к предстоящему вторжению. Значительно вырос поток информации о якобы имеющих место нарушениях прав человека в Украине и усилении милитаристских настроений у украинских лидеров. ”В декабре русскоязычный контент в соцсетях на эти темы увеличился в среднем до 3 500 постов ежедневно. Это на 200% больше, чем было в ноябре”, — отметил официальный представитель администрации Байдена.

”Российские военные собираются осуществить этот план за несколько недель до вторжения. Следовательно, диверсии можно ожидать в промежуток между серединой января и серединой февраля. Мы видели такой сценарий в 2014 году в Крыму”, — подчеркнул источник.

”Теперь Россия попробует обвинить Украину в массовых нарушениях прав человека и военных преступлениях с тем, чтобы использовать это как повод для вторжения”, — отметил источник CNN.

Источник CNN в администрации Байдена сообщил также, что Россия разрабатывала этот план заранее, на случай если дипломатические усилия потерпят неудачу. Имеются в виду переговоры, которые состоялись за последнюю неделю в Женеве , Брюсселе и Вене. Как известно, Москва требовала от Запада письменных гарантий того, что НАТО откажет Украине в возможности присоединения к альянсу. Североатлантический блок ответил решительным отказом.

”Наше разведывательное сообщество изучает информацию о том, что Россия готовит почву для создания сфабрикованного предлога, который можно использовать, чтоб вторгнуться в Украину. Мы видели такой сценарий в 2014 году. Они снова готовят этот же сценарий. И мы, президентская администрация ждем дополнительные детали, чтобы в ближайшие 24 часа поделиться с прессой тем, какой предлог может быть использован”, — сказал Салливан.

Источник сообщил, что оперативники прошли специальную подготовку. Они обучены использовать взрывчатку и оружие в условиях города или населенного пункта. Информация получена от американских разведслужб и соответствует заявлению Министерства обороны Украины, сделанному 14 января. Ее также косвенно подтвердил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 13 января.

Позже о том, что Россия закладывает основу, чтобы сфабриковать предлог для ”вторжения” на Украину, которое должно состояться в период с середины января по середину февраля, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Представитель Пентагона Джон Кирби позже в пятницу сообщил, что у США действительно есть информация о том, что Россия якобы уже начала подготовку к возможным провокациям на Украине, пишет Interfax.

"У нас есть информация, которая свидетельствует, что Россия уже активно работает над тем, чтобы создать повод для потенциального вторжения на Украину. Фактически у нас есть информация о том, что они разместили группу оперативников, чтобы провести то, что мы называем операцией-провокацией. Это операция, спланированная так, чтобы выглядеть как атака на их людей или русскоговорящих людей на Украине. Это может быть использовано в качестве предлога вторжения", - заявил Кирби во время пресс-брифинга.

Он предположил, что такая операция со стороны России "вряд ли может быть возможна без ведома высшего руководства страны".

Говоря о том, какие российские структуры могли направить диверсантов на Украину, он отметил, что РФ, по мнению США, в таких случаях может использовать "гибридные варианты", предусматривающие совместную работу сразу нескольких служб.

Представитель Пентагона подчеркнул, что не может публично озвучить информацию, на основании которой США пришли к подобным выводам по поводу возможных планов России. При этом он заверил, что Пентагон "доверяет" полученной информации.

Комментарий Кремля

Новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся ”российской провокации” на Украине носят голословный характер. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС.

”До сих пор все эти заявления носили голословный характер и ничем не были подтверждены”, — подчеркнул он.